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Наушники Edifier W800BT SE Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Edifier W800BT SE Black

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Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 1
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Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 3
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 4
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 5
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 6
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 7
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 8
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 9
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 10
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 11
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 12
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 13
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 14
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 15
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 16
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 17
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 18
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 19
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 20
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 21
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 22
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 23
Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 1
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 2
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 3
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 4
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 5
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 6
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 7
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 8
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 9
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 10
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 11
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 12
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 13
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 14
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 15
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 16
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 17
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 18
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 19
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 20
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 21
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 22
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 23
  • Наушники Edifier W800BT SE Black - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706244
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники, проводные наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х6
Вес, г.
512

Описание товара Наушники Edifier W800BT SE Black

Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.

Отзывы о товаре Наушники Edifier W800BT SE Black




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Конструкция
полноразмерные
Страна производства
Китай
Тип устройства
беспроводные наушники, проводные наушники
Линейка
Edifier W800BT
Подключение
беспроводное, проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
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Разъём наушников
USB Type-C
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Edifier W800BT SE - полноразмерные беспроводные наушники с поддержкой многоточечного соединения, позволяющей мгновенно переключаться между музыкой, видео и звонками на двух разных устройствах одновременно. Динамический драйвер диаметром 40 мм с композитной диафрагмой с титановым покрытием обеспечивает высококачественный звук. Легкая и полностью складная конструкция идеально подходит для повседневного использования и путешествий. Наслаждайтесь примерно 45 часами непрерывного воспроизведения, а 15-минутная зарядка обеспечит 8 часов использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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