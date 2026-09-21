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Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка

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Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 1
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 2
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 3
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 4
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 5
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 6
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 7
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Best Of Warrant
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 1
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 2
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 3
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 4
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 5
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 6
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 7
  • Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Best Of Warrant
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Down Boys, 32 Pennies In a Ragu Jar, Heaven, D.R.F.S.R., Big Talk, Sometimes She Cries, Cherry Pie, Thin Disguise, Uncle Tom's Cabin, I Saw Red (Acoustic Version, Bed of Roses, Mr. Rainmaker, Sure Feels Good To Me, Hole In My Wall, Machine Gun, We Will Rock You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis

Отзывы о товаре Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262032880]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Warrant
Альбом (сингл)
Best Of Warrant
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Down Boys, 32 Pennies In a Ragu Jar, Heaven, D.R.F.S.R., Big Talk, Sometimes She Cries, Cherry Pie, Thin Disguise, Uncle Tom's Cabin, I Saw Red (Acoustic Version, Bed of Roses, Mr. Rainmaker, Sure Feels Good To Me, Hole In My Wall, Machine Gun, We Will Rock You
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Warrant - Best Of Warrant (Red) (8719262032880) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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