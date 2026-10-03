Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 98888
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5 490 руб.
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Коллекция GORILLAZ
Коллекция GORILLAZ
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962616614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gorillaz & Snoop Dogg–Welcome To The World Of The Plastic Beach, Gorillaz, Bashy & Kano (4)–White Flag, Gorillaz–Rhinestone Eyes, Gorillaz & Mos Def–Stylo, Gorillaz, De La Soul & Gruff Rhys–Superfast Jellyfish, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–Empire Ants, Gorillaz & Mark E. Smith–Glitter Freeze, Gorillaz & Lou Reed–Some Kind Of Nature, Gorillaz–On Melancholy Hill, Gorillaz–Broken, Gorillaz & Mos Def–Sweepstakes, Gorillaz–Plastic Beach, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–To Binge
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00096
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка
Track List
|A01
|Gorillaz – Orchestral Intro
|A02
|Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
|A03
|Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
|A04
|Gorillaz – Rhinestone Eyes
|B05
|Gorillaz, Mos Def – Stylo
|B06
|Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
|B07
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
|B08
|Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
|C09
|Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
|C10
|Gorillaz – On Melancholy Hill
|C11
|Gorillaz – Broken
|C12
|Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
|D13
|Gorillaz – Plastic Beach
|D14
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
|D15
|Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
|D16
|Gorillaz – Pirate Jet
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5099962616614]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
PLASTIC BEACH
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gorillaz & Snoop Dogg–Welcome To The World Of The Plastic Beach, Gorillaz, Bashy & Kano (4)–White Flag, Gorillaz–Rhinestone Eyes, Gorillaz & Mos Def–Stylo, Gorillaz, De La Soul & Gruff Rhys–Superfast Jellyfish, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–Empire Ants, Gorillaz & Mark E. Smith–Glitter Freeze, Gorillaz & Lou Reed–Some Kind Of Nature, Gorillaz–On Melancholy Hill, Gorillaz–Broken, Gorillaz & Mos Def–Sweepstakes, Gorillaz–Plastic Beach, Gorillaz & Yukimi Nagano (Little Dragon)*–To Binge
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Vinilos De Colecci?n – 00096
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A01
|Gorillaz – Orchestral Intro
|A02
|Gorillaz, Snoop Dogg – Welcome To The World Of The Plastic Beach
|A03
|Gorillaz, Bashy, Kano (4) – White Flag
|A04
|Gorillaz – Rhinestone Eyes
|B05
|Gorillaz, Mos Def – Stylo
|B06
|Gorillaz, De La Soul, Gruff Rhys – Superfast Jellyfish
|B07
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – Empire Ants
|B08
|Gorillaz, Mark E. Smith – Glitter Freeze
|C09
|Gorillaz, Lou Reed – Some Kind Of Nature
|C10
|Gorillaz – On Melancholy Hill
|C11
|Gorillaz – Broken
|C12
|Gorillaz, Mos Def – Sweepstakes
|D13
|Gorillaz – Plastic Beach
|D14
|Gorillaz, Yukimi Nagano (Little Dragon) – To Binge
|D15
|Gorillaz, Bobby Womack – Cloud Of Unknowing
|D16
|Gorillaz – Pirate Jet
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Gorillaz - Plastic Beach (5099962616614) виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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