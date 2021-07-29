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Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 1
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 2
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 3
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 4
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 5
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 6
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 7
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 8
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 9
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 10
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 11
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
RANDOM ACCESS MEMORIES
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Techno, House
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 1
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 2
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 3
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 4
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 5
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 6
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 7
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 8
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 9
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 10
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 11
  • Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98702
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888837168618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
RANDOM ACCESS MEMORIES
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Techno, House
Трек-лист
Give Life Back To Music, The Game Of Love, Giorgio By Moroder, Within, Instant Crush, Lose Yourself To Dance, Touch, Get Lucky, Beyond, Motherboard, Fragments Of Time, Doin' It Right, Contact
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка

Track List

A1Give Life Back To Music4:35
A2The Game Of Love5:22
A3Giorgio By Moroder9:04
B1Within3:48
B2Instant Crush5:37
B3Lose Yourself To Dance5:53
C1Touch8:18
C2Get Lucky6:09
C3Beyond4:50
D1Motherboard5:41
D2Fragments Of Time4:39
D3Doin' It Right4:11
D4Contact6:21

Отзывы о товаре Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка

29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Идеальный альбом культовых электронщиков. Абсолютный маст-хэв. Отлично оформлен, винил высшего качества, чистый пресс. Рекомендую!

Недостатки:
Нет



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0888837168618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Daft Punk
Альбом (сингл)
RANDOM ACCESS MEMORIES
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop, Techno, House
Трек-лист
Give Life Back To Music, The Game Of Love, Giorgio By Moroder, Within, Instant Crush, Lose Yourself To Dance, Touch, Get Lucky, Beyond, Motherboard, Fragments Of Time, Doin' It Right, Contact
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Give Life Back To Music4:35
A2The Game Of Love5:22
A3Giorgio By Moroder9:04
B1Within3:48
B2Instant Crush5:37
B3Lose Yourself To Dance5:53
C1Touch8:18
C2Get Lucky6:09
C3Beyond4:50
D1Motherboard5:41
D2Fragments Of Time4:39
D3Doin' It Right4:11
D4Contact6:21
Самовывоз
Доставка
Отзывы
29.07.2021
Рустам

Достоинства:
Идеальный альбом культовых электронщиков. Абсолютный маст-хэв. Отлично оформлен, винил высшего качества, чистый пресс. Рекомендую!

Недостатки:
Нет


Daft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пластинка - по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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