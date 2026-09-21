Умные часы Mibro GS Active White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705981
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
392
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47x11.8x47 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
200
Описание товара Умные часы Mibro GS Active White
Смарт-часы Mibro GS Active оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.3 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики считают пройденные шаги, следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 20 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Purple Polymer
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBand 11 Black Polymer
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитУмные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Green Alum Case
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Beige Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Black Alum
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитBand 11 Purple Alum
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 purple
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 white
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.3
Развернуть
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
392
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, альтиметр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47x11.8x47 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Mibro GS Active оснащены круглым AMOLED-дисплеем 1.3 с хорошей яркостью даже на солнце. Встроенные датчики считают пройденные шаги, следят за стрессом, длительностью и качеством сна, пульсом и уровнем кислорода. Батарея выдерживает 20 дней активной работы без подзарядки. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через смарт-часы просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой и камерой.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Умные часы Mibro GS Active White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Mibro GS Active White