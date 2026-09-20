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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck

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Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 6
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 7
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 8
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 9
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 10
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 11
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 12
Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
Здоровье
Да
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653912
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, физической активности
Здоровье
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
180
Время работы в активном режиме
144
Габариты
30 x46x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
110

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck Обновленная версия популярного фитнес-браслета HUAWEI Watch Fit. новинка сохранила главную особенность серии — большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.64 дюйма и разрешением 456х280 пикселей. Он демонстрирует высокую плотность пикселей на дюйм и отображает 16.7 миллиона цветов. Для него доступно большое количество циферблатов. Реализована и функция всегда включенного экрана. Новая версия браслета работает на базе более совершенного программного обеспечения. Так, алгоритмы технологии TruSleep 3.0 распознают стадии сна точнее на 10%, а технология TruSeen 5.0 обеспечивает улучшенный мониторинг сердечного ритма в режиме 24/7. Доступна также функция измерения кислорода в крови, отслеживания уровня стресса и мониторинга женского здоровья. Фитнес-браслет HUAWEI Watch Fit SE поддерживает более 100 режимов тренировок, среди них 4 новых — футбол, падел-тенис, баскетбол и киберспорт. Шесть видов спорта гаджет умеет определять автоматически. Показатели с тренировок позволят получить полезные статистические данные, которые помогут лучше понять состояние своего организма и улучшить спортивные результаты. Устройство также поддерживает функции поиска телефона, управления музыкой, будильника, уведомлений о входящих вызовах и быстрых текстовых ответов. Фитнес-браслет способен проработать до 9 дней в энергосберегающем режиме и до 6 дней — в режиме обычного использования.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT SE
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.64
Разрешение экрана
280?456
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, физической активности
Здоровье
Да
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
180
Время работы в активном режиме
144
Габариты
30 x46x10.7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATD) Blаck Обновленная версия популярного фитнес-браслета HUAWEI Watch Fit. новинка сохранила главную особенность серии — большой прямоугольный AMOLED-экран с диагональю 1.64 дюйма и разрешением 456х280 пикселей. Он демонстрирует высокую плотность пикселей на дюйм и отображает 16.7 миллиона цветов. Для него доступно большое количество циферблатов. Реализована и функция всегда включенного экрана. Новая версия браслета работает на базе более совершенного программного обеспечения. Так, алгоритмы технологии TruSleep 3.0 распознают стадии сна точнее на 10%, а технология TruSeen 5.0 обеспечивает улучшенный мониторинг сердечного ритма в режиме 24/7. Доступна также функция измерения кислорода в крови, отслеживания уровня стресса и мониторинга женского здоровья. Фитнес-браслет HUAWEI Watch Fit SE поддерживает более 100 режимов тренировок, среди них 4 новых — футбол, падел-тенис, баскетбол и киберспорт. Шесть видов спорта гаджет умеет определять автоматически. Показатели с тренировок позволят получить полезные статистические данные, которые помогут лучше понять состояние своего организма и улучшить спортивные результаты. Устройство также поддерживает функции поиска телефона, управления музыкой, будильника, уведомлений о входящих вызовах и быстрых текстовых ответов. Фитнес-браслет способен проработать до 9 дней в энергосберегающем режиме и до 6 дней — в режиме обычного использования.


Теги товара: Мужские умные часы
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Отзывы


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