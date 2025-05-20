Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
490?192
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678069
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
490?192
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
Функции
расписание, смена дизайна циферблата, режим «не беспокоить»
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Габариты
21.6x46.5x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х3
Вес, г.
200
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 совместим со смартфонами на платформе iOS 12, Android 8.0 и более поздних версий. Сенсорный дисплей с разрешением 490x192 dpi сохраняет четкость картинок и надписей при любом освещении. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, контролируют длительность и качество сна. Батарея выдерживает до трех недель активной работы без подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Развернуть
Разрешение экрана
490?192
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
Функции
расписание, смена дизайна циферблата, режим «не беспокоить»
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Габариты
21.6x46.5x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 совместим со смартфонами на платформе iOS 12, Android 8.0 и более поздних версий. Сенсорный дисплей с разрешением 490x192 dpi сохраняет четкость картинок и надписей при любом освещении. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, контролируют длительность и качество сна. Батарея выдерживает до трех недель активной работы без подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, но есть недостатки которые как я поняла у них у всех и от поставщика не зависят. плохо мониторит сон, ставит часы сна во время бодрствования. неверно указывает сожженные калории. в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые, коробка запакована, оригинал, очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем законнектил через qr. Настройка лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. приложение работает хорошо. сами часы лёгкие и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает заряд до 14 дней в зависимости от настроек.Синхронизировать легко.Супер часы.
Достоинства:
Комментарий:
Прочитав отзывы, увидела, что кому то приходит браслет с белым ремешком, кому то с серым, и я очень надеялась, что мне отправят с серым, так и получилось, я очень довольна :) Браслет аккуратный, лёгкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок вроде понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, раньше были ми бенд пять но у этих гораздо больше функций. Я думала будут большие на руке, только из-за этого не покупала их достаточно долго, но оказались хорошего размера. Я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
обычные смарт часы , как и были ранее , ничего лишнего , пользуемся ими со 2 модели , меняем раз в два года , заказывал белый цвет пришел серый - не критично но всё же есть нюанс , оставил не стал возвращать и менять
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы, куча функций, очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, отличный браслет. На iOS есть совместимое приложение. Куча тренировочных режимов, батарею держит отлично. За эту цену - топ.
Достоинства:
Комментарий:
Фитнес браслет хороший, имеет много функций, удобный в использовании. Но заказывала белый цвет, а пришёл цвет пыли, обидно
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень доволен. Хотел понять что из себя представляет носимая электроника эпл вотч брать для теста и первых впечатлений слишком, а мибэнд обрадовал, браслет не садится ниже 70 процентов даже при всех включенных функциях, кинул на зарядку перед походом в душ, он уже заряжен и готов. Уведомления весьма читабельны, спать не снимая сначала было непривычно, но вроде привык. Брал в пару к айфону, в принципе все классно.
Достоинства:
Комментарий:
Браслет понравился, удобный, браслет мягкий, скорее светло- серого цвета. Быстро синхронизировался с телефоном. Большой выбор дизайна экрана. Сначала насторожило, что нет ни одной кнопки. Оказалось, что экран включается касанием, либо при изменении наклона, что тоже очень удобно. Отличный вариант для подарка. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
смешные часы. когда я ем, пишет, что план по сожженым калориям я выполнила
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упакованно, брала на подарок, проверила работают.
Достоинства:
Комментарий:
цвет не такой Белоснежный как на фото, в реале больше серый.
Достоинства:
Комментарий:
Жене внешний вид понравился, по функционалу ей ума не хватает настроить, себе брал чёрные (у этого же продавца) - вещщщ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фитнес браслет. Оригинал. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, все супер, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы. Подключились к iOS. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро Все работает вроде Подключилась быстро
Достоинства:
Комментарий:
Пульс показывает не верно, остальное норм
Достоинства:
Комментарий:
У меня уже была прошлая модель. Браслет нравится, ношу постоянно. Хорошая функциональность, хорошая синхронизация с приложением
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь с сентября 2024. Аккумулятор держится около недели, заряжается быстро ( примерно час мб полтора). Жаль только пришлось устанавливать для них другое приложение. Теперь весы и браслет у меня в разных приложениях( Со старой моделью в этом плане было удобнее. В остальном весь функционал улучшен и даже сенсорная панель стала меньше реагировать на капли. В старых моделях экраном управляли капли - один душ, и в твоей квартире играет музыка из плеера, а сам ты уже час занимаешься греблей)) В этой модели нюансы у сенсора есть, но не в таких масштабах) В целом браслет работает без нареканий - к покупке рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое, 100 процентов оригинал, спасибо продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, новые, русский язык есть
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо, но есть недостатки которые как я поняла у них у всех и от поставщика не зависят. плохо мониторит сон, ставит часы сна во время бодрствования. неверно указывает сожженные калории. в остальном все ок
Достоинства:
Комментарий:
пришли целые, коробка запакована, оригинал, очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем законнектил через qr. Настройка лёгкая.
Достоинства:
Комментарий:
все работает. приложение работает хорошо. сами часы лёгкие и удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает заряд до 14 дней в зависимости от настроек.Синхронизировать легко.Супер часы.
Достоинства:
Комментарий:
Прочитав отзывы, увидела, что кому то приходит браслет с белым ремешком, кому то с серым, и я очень надеялась, что мне отправят с серым, так и получилось, я очень довольна :) Браслет аккуратный, лёгкий, удобный.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок вроде понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, раньше были ми бенд пять но у этих гораздо больше функций. Я думала будут большие на руке, только из-за этого не покупала их достаточно долго, но оказались хорошего размера. Я довольна.
Достоинства:
Комментарий:
обычные смарт часы , как и были ранее , ничего лишнего , пользуемся ими со 2 модели , меняем раз в два года , заказывал белый цвет пришел серый - не критично но всё же есть нюанс , оставил не стал возвращать и менять
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы, куча функций, очень удобные.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, отличный браслет. На iOS есть совместимое приложение. Куча тренировочных режимов, батарею держит отлично. За эту цену - топ.
Достоинства:
Комментарий:
Фитнес браслет хороший, имеет много функций, удобный в использовании. Но заказывала белый цвет, а пришёл цвет пыли, обидно
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой очень доволен. Хотел понять что из себя представляет носимая электроника эпл вотч брать для теста и первых впечатлений слишком, а мибэнд обрадовал, браслет не садится ниже 70 процентов даже при всех включенных функциях, кинул на зарядку перед походом в душ, он уже заряжен и готов. Уведомления весьма читабельны, спать не снимая сначала было непривычно, но вроде привык. Брал в пару к айфону, в принципе все классно.
Достоинства:
Комментарий:
Браслет понравился, удобный, браслет мягкий, скорее светло- серого цвета. Быстро синхронизировался с телефоном. Большой выбор дизайна экрана. Сначала насторожило, что нет ни одной кнопки. Оказалось, что экран включается касанием, либо при изменении наклона, что тоже очень удобно. Отличный вариант для подарка. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
смешные часы. когда я ем, пишет, что план по сожженым калориям я выполнила
Достоинства:
Комментарий:
пришло хорошо упакованно, брала на подарок, проверила работают.
Достоинства:
Комментарий:
цвет не такой Белоснежный как на фото, в реале больше серый.
Достоинства:
Комментарий:
Жене внешний вид понравился, по функционалу ей ума не хватает настроить, себе брал чёрные (у этого же продавца) - вещщщ
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фитнес браслет. Оригинал. Соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Товар оригинальный, все супер, все работает
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы. Подключились к iOS. Все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Пришло быстро Все работает вроде Подключилась быстро
Достоинства:
Комментарий:
Пульс показывает не верно, остальное норм
Достоинства:
Комментарий:
У меня уже была прошлая модель. Браслет нравится, ношу постоянно. Хорошая функциональность, хорошая синхронизация с приложением
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь с сентября 2024. Аккумулятор держится около недели, заряжается быстро ( примерно час мб полтора). Жаль только пришлось устанавливать для них другое приложение. Теперь весы и браслет у меня в разных приложениях( Со старой моделью в этом плане было удобнее. В остальном весь функционал улучшен и даже сенсорная панель стала меньше реагировать на капли. В старых моделях экраном управляли капли - один душ, и в твоей квартире играет музыка из плеера, а сам ты уже час занимаешься греблей)) В этой модели нюансы у сенсора есть, но не в таких масштабах) В целом браслет работает без нареканий - к покупке рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
все пришло целое, 100 процентов оригинал, спасибо продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, новые, русский язык есть