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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver

27 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 19
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 20
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 21
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 22
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 23
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 24
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 25
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 27
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
490?192
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 4
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 8
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 13
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 15
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 19
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 25
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 26
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 27
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678069
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
490?192
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
Функции
расписание, смена дизайна циферблата, режим «не беспокоить»
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Габариты
21.6x46.5x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х8х3
Вес, г.
200

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 совместим со смартфонами на платформе iOS 12, Android 8.0 и более поздних версий. Сенсорный дисплей с разрешением 490x192 dpi сохраняет четкость картинок и надписей при любом освещении. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, контролируют длительность и качество сна. Батарея выдерживает до трех недель активной работы без подзарядки.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, но есть недостатки которые как я поняла у них у всех и от поставщика не зависят. плохо мониторит сон, ставит часы сна во время бодрствования. неверно указывает сожженные калории. в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли целые, коробка запакована, оригинал, очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем законнектил через qr. Настройка лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Татьяна И.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. приложение работает хорошо. сами часы лёгкие и удобные.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает заряд до 14 дней в зависимости от настроек.Синхронизировать легко.Супер часы.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Прочитав отзывы, увидела, что кому то приходит браслет с белым ремешком, кому то с серым, и я очень надеялась, что мне отправят с серым, так и получилось, я очень довольна :) Браслет аккуратный, лёгкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Фарид Н.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок вроде понравилось
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Вера И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, раньше были ми бенд пять но у этих гораздо больше функций. Я думала будут большие на руке, только из-за этого не покупала их достаточно долго, но оказались хорошего размера. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
обычные смарт часы , как и были ранее , ничего лишнего , пользуемся ими со 2 модели , меняем раз в два года , заказывал белый цвет пришел серый - не критично но всё же есть нюанс , оставил не стал возвращать и менять
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Артём Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы, куча функций, очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Name S.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, отличный браслет. На iOS есть совместимое приложение. Куча тренировочных режимов, батарею держит отлично. За эту цену - топ.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фитнес браслет хороший, имеет много функций, удобный в использовании. Но заказывала белый цвет, а пришёл цвет пыли, обидно
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Рашид К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой очень доволен. Хотел понять что из себя представляет носимая электроника эпл вотч брать для теста и первых впечатлений слишком, а мибэнд обрадовал, браслет не садится ниже 70 процентов даже при всех включенных функциях, кинул на зарядку перед походом в душ, он уже заряжен и готов. Уведомления весьма читабельны, спать не снимая сначала было непривычно, но вроде привык. Брал в пару к айфону, в принципе все классно.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Браслет понравился, удобный, браслет мягкий, скорее светло- серого цвета. Быстро синхронизировался с телефоном. Большой выбор дизайна экрана. Сначала насторожило, что нет ни одной кнопки. Оказалось, что экран включается касанием, либо при изменении наклона, что тоже очень удобно. Отличный вариант для подарка. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елена Иванова

Достоинства:


Комментарий:
смешные часы. когда я ем, пишет, что план по сожженым калориям я выполнила
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Anna P.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упакованно, брала на подарок, проверила работают.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
цвет не такой Белоснежный как на фото, в реале больше серый.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Жене внешний вид понравился, по функционалу ей ума не хватает настроить, себе брал чёрные (у этого же продавца) - вещщщ
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Колесникова Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фитнес браслет. Оригинал. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Каримуллина Радмила Константиновна

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, все супер, все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы. Подключились к iOS. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро Все работает вроде Подключилась быстро
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пульс показывает не верно, остальное норм
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
У меня уже была прошлая модель. Браслет нравится, ношу постоянно. Хорошая функциональность, хорошая синхронизация с приложением
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь с сентября 2024. Аккумулятор держится около недели, заряжается быстро ( примерно час мб полтора). Жаль только пришлось устанавливать для них другое приложение. Теперь весы и браслет у меня в разных приложениях( Со старой моделью в этом плане было удобнее. В остальном весь функционал улучшен и даже сенсорная панель стала меньше реагировать на капли. В старых моделях экраном управляли капли - один душ, и в твоей квартире играет музыка из плеера, а сам ты уже час занимаешься греблей)) В этой модели нюансы у сенсора есть, но не в таких масштабах) В целом браслет работает без нареканий - к покупке рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Шкоров Э.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое, 100 процентов оригинал, спасибо продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, новые, русский язык есть



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Развернуть
Разрешение экрана
490?192
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Здоровье
Фитнес-браслет для бега, плавания, спорта, тренировок и фитнеса.Шагомер, Акселерометр, Датчик определения сердечного ритма
Функции
расписание, смена дизайна циферблата, режим «не беспокоить»
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Габариты
21.6x46.5x10.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 совместим со смартфонами на платформе iOS 12, Android 8.0 и более поздних версий. Сенсорный дисплей с разрешением 490x192 dpi сохраняет четкость картинок и надписей при любом освещении. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, контролируют длительность и качество сна. Батарея выдерживает до трех недель активной работы без подзарядки.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо, но есть недостатки которые как я поняла у них у всех и от поставщика не зависят. плохо мониторит сон, ставит часы сна во время бодрствования. неверно указывает сожженные калории. в остальном все ок
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Виктория К.

Достоинства:


Комментарий:
пришли целые, коробка запакована, оригинал, очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Григорий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем законнектил через qr. Настройка лёгкая.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Татьяна И.

Достоинства:


Комментарий:
все работает. приложение работает хорошо. сами часы лёгкие и удобные.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Екатерина С.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает заряд до 14 дней в зависимости от настроек.Синхронизировать легко.Супер часы.
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
Прочитав отзывы, увидела, что кому то приходит браслет с белым ремешком, кому то с серым, и я очень надеялась, что мне отправят с серым, так и получилось, я очень довольна :) Браслет аккуратный, лёгкий, удобный.
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Фарид Н.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок вроде понравилось
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Вера И.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, раньше были ми бенд пять но у этих гораздо больше функций. Я думала будут большие на руке, только из-за этого не покупала их достаточно долго, но оказались хорошего размера. Я довольна.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
обычные смарт часы , как и были ранее , ничего лишнего , пользуемся ими со 2 модели , меняем раз в два года , заказывал белый цвет пришел серый - не критично но всё же есть нюанс , оставил не стал возвращать и менять
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Артём Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы, куча функций, очень удобные.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Name S.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, отличный браслет. На iOS есть совместимое приложение. Куча тренировочных режимов, батарею держит отлично. За эту цену - топ.
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Фитнес браслет хороший, имеет много функций, удобный в использовании. Но заказывала белый цвет, а пришёл цвет пыли, обидно
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Рашид К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой очень доволен. Хотел понять что из себя представляет носимая электроника эпл вотч брать для теста и первых впечатлений слишком, а мибэнд обрадовал, браслет не садится ниже 70 процентов даже при всех включенных функциях, кинул на зарядку перед походом в душ, он уже заряжен и готов. Уведомления весьма читабельны, спать не снимая сначала было непривычно, но вроде привык. Брал в пару к айфону, в принципе все классно.
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Браслет понравился, удобный, браслет мягкий, скорее светло- серого цвета. Быстро синхронизировался с телефоном. Большой выбор дизайна экрана. Сначала насторожило, что нет ни одной кнопки. Оказалось, что экран включается касанием, либо при изменении наклона, что тоже очень удобно. Отличный вариант для подарка. Рекомендую к покупке. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Елена Иванова

Достоинства:


Комментарий:
смешные часы. когда я ем, пишет, что план по сожженым калориям я выполнила
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Anna P.

Достоинства:


Комментарий:
пришло хорошо упакованно, брала на подарок, проверила работают.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Андрей У.

Достоинства:


Комментарий:
цвет не такой Белоснежный как на фото, в реале больше серый.
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Жене внешний вид понравился, по функционалу ей ума не хватает настроить, себе брал чёрные (у этого же продавца) - вещщщ
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Колесникова Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фитнес браслет. Оригинал. Соответствует описанию.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Каримуллина Радмила Константиновна

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, все супер, все работает
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы. Подключились к iOS. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Сабина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло быстро Все работает вроде Подключилась быстро
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пульс показывает не верно, остальное норм
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Надежда Г.

Достоинства:


Комментарий:
У меня уже была прошлая модель. Браслет нравится, ношу постоянно. Хорошая функциональность, хорошая синхронизация с приложением
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь с сентября 2024. Аккумулятор держится около недели, заряжается быстро ( примерно час мб полтора). Жаль только пришлось устанавливать для них другое приложение. Теперь весы и браслет у меня в разных приложениях( Со старой моделью в этом плане было удобнее. В остальном весь функционал улучшен и даже сенсорная панель стала меньше реагировать на капли. В старых моделях экраном управляли капли - один душ, и в твоей квартире играет музыка из плеера, а сам ты уже час занимаешься греблей)) В этой модели нюансы у сенсора есть, но не в таких масштабах) В целом браслет работает без нареканий - к покупке рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Шкоров Э.

Достоинства:


Комментарий:
все пришло целое, 100 процентов оригинал, спасибо продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, новые, русский язык есть


Умные часы Xiaomi Smart Band 9 (BHR8340GL) Glacier Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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