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Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray купить с доставкой в Москве
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Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray

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Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 2
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Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 4
Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
кожа
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 1
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 2
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 3
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 4
  • Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705975
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Beidou
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
250

Описание товара Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray

? Комплексный мониторинг здоровья. Устройство оснащено системой биологического кругового анализа, которая круглосуточно отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), проводит тренировки дыхания, анализирует сон, состояние здоровья женщин и уровень стресса. ? Профессиональный спортивный помощник. Поддержка более 150 спортивных режимов и 18 специализированных алгоритмов. Водонепроницаемость на уровне 5ATM и 10-осевые датчики обеспечивают точное отслеживание движений и работу в реальном времени с GPS. ? Умный помощник для повседневной жизни. Возможность звонков через Bluetooth, получение уведомлений, встроенные инструменты для здоровья, функция поиска телефона и поддержка NFC. Устройство оснащено встроенным чипом GNSS и поддерживает 5 глобальных систем спутниковой навигации: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. ? Яркий HD-дисплей. AMOLED UHD-экран диагональю 1,32 дюйма с металлическим корпусом и керамическим покрытием обеспечивает стильный и премиальный внешний вид. ? Ультрапродолжительное время работы. Оптимизировано для максимальной производительности и энергоэффективности: Режим базовой работы: до 50 дней Режим ежедневного использования: до 15 дней Режим звонков: до 7 часов Режим GPS: до 15 часов



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Mibro Lite3 Pro Khaki Gray




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro Lite3 Pro
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.32
Разрешение экрана
466?466
Развернуть
Плотность пикселей
353
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, освещенности, пульсоксиметр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Beidou
Здоровье
сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
360
Страна производитель
Китай
Описание
? Комплексный мониторинг здоровья. Устройство оснащено системой биологического кругового анализа, которая круглосуточно отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), проводит тренировки дыхания, анализирует сон, состояние здоровья женщин и уровень стресса. ? Профессиональный спортивный помощник. Поддержка более 150 спортивных режимов и 18 специализированных алгоритмов. Водонепроницаемость на уровне 5ATM и 10-осевые датчики обеспечивают точное отслеживание движений и работу в реальном времени с GPS. ? Умный помощник для повседневной жизни. Возможность звонков через Bluetooth, получение уведомлений, встроенные инструменты для здоровья, функция поиска телефона и поддержка NFC. Устройство оснащено встроенным чипом GNSS и поддерживает 5 глобальных систем спутниковой навигации: GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS. ? Яркий HD-дисплей. AMOLED UHD-экран диагональю 1,32 дюйма с металлическим корпусом и керамическим покрытием обеспечивает стильный и премиальный внешний вид. ? Ультрапродолжительное время работы. Оптимизировано для максимальной производительности и энергоэффективности: Режим базовой работы: до 50 дней Режим ежедневного использования: до 15 дней Режим звонков: до 7 часов Режим GPS: до 15 часов


Теги товара: Металлические
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