Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687430
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок. Понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Именно то, что ожидал. Все работает плавно. Со всеми включенными функциями работает 10+ дней. Очень доволен покупкой. Упаковано отлично, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные часы, пользуюсь с удовольствием. Единственное что не нравится, это отсутствие возможности сделать системные шрифты меньше, потому что некоторая информация не влезает
Достоинства:
Комментарий:
Часы просто супер. Подарил папе. Ему понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
через час после подключения часы зависли намертво. upd изменил отзыв, т.к. проблема не со стороны продавца, а со стороны хренового китайского совта. Совет: если браслет завис и ни на что не реагирует, быстро много раз подключайте зарядку, и он перезагрузится
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, красивые, как фитнесс браслет более чем, годно одним словом.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Синхронизация прошла быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Глобалка. Подцепился к телефону без вопросов. Проблем, дефектов - нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы. Глобалка из коробки
Достоинства:
Комментарий:
из недостатков, возможно функция поиска часов будет бесполезной потому что вибрация очень слабая, никакого звука так же не издают.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фитнес-браслет. Раньше был Mi Band 6, поменял на этот и прям очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
уже глобалка из коробки, перешёл на данные гаджет с mi band 6, небо и земля конечно
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL
Достоинства:
Комментарий:
Покупала на подарок. Понравилось!
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Именно то, что ожидал. Все работает плавно. Со всеми включенными функциями работает 10+ дней. Очень доволен покупкой. Упаковано отлично, продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
замечательные часы, пользуюсь с удовольствием. Единственное что не нравится, это отсутствие возможности сделать системные шрифты меньше, потому что некоторая информация не влезает
Достоинства:
Комментарий:
Часы просто супер. Подарил папе. Ему понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
через час после подключения часы зависли намертво. upd изменил отзыв, т.к. проблема не со стороны продавца, а со стороны хренового китайского совта. Совет: если браслет завис и ни на что не реагирует, быстро много раз подключайте зарядку, и он перезагрузится
Достоинства:
Комментарий:
Удобные, красивые, как фитнесс браслет более чем, годно одним словом.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Синхронизация прошла быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Глобалка. Подцепился к телефону без вопросов. Проблем, дефектов - нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы. Глобалка из коробки
Достоинства:
Комментарий:
из недостатков, возможно функция поиска часов будет бесполезной потому что вибрация очень слабая, никакого звука так же не издают.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фитнес-браслет. Раньше был Mi Band 6, поменял на этот и прям очень доволен покупкой
Достоинства:
Комментарий:
уже глобалка из коробки, перешёл на данные гаджет с mi band 6, небо и земля конечно