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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL

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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687430
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL

Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок. Понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Именно то, что ожидал. Все работает плавно. Со всеми включенными функциями работает 10+ дней. Очень доволен покупкой. Упаковано отлично, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
замечательные часы, пользуюсь с удовольствием. Единственное что не нравится, это отсутствие возможности сделать системные шрифты меньше, потому что некоторая информация не влезает
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Часы просто супер. Подарил папе. Ему понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
через час после подключения часы зависли намертво. upd изменил отзыв, т.к. проблема не со стороны продавца, а со стороны хренового китайского совта. Совет: если браслет завис и ни на что не реагирует, быстро много раз подключайте зарядку, и он перезагрузится
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, красивые, как фитнесс браслет более чем, годно одним словом.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Синхронизация прошла быстро.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Глобалка. Подцепился к телефону без вопросов. Проблем, дефектов - нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы. Глобалка из коробки
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
из недостатков, возможно функция поиска часов будет бесполезной потому что вибрация очень слабая, никакого звука так же не издают.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фитнес-браслет. Раньше был Mi Band 6, поменял на этот и прям очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
уже глобалка из коробки, перешёл на данные гаджет с mi band 6, небо и земля конечно



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Татьяна Х.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала на подарок. Понравилось!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Илья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Именно то, что ожидал. Все работает плавно. Со всеми включенными функциями работает 10+ дней. Очень доволен покупкой. Упаковано отлично, продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
замечательные часы, пользуюсь с удовольствием. Единственное что не нравится, это отсутствие возможности сделать системные шрифты меньше, потому что некоторая информация не влезает
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Часы просто супер. Подарил папе. Ему понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Артём К.

Достоинства:


Комментарий:
через час после подключения часы зависли намертво. upd изменил отзыв, т.к. проблема не со стороны продавца, а со стороны хренового китайского совта. Совет: если браслет завис и ни на что не реагирует, быстро много раз подключайте зарядку, и он перезагрузится
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Эдуард Р.

Достоинства:


Комментарий:
Удобные, красивые, как фитнесс браслет более чем, годно одним словом.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
Сергей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Синхронизация прошла быстро.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Глобалка. Подцепился к телефону без вопросов. Проблем, дефектов - нет.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы. Глобалка из коробки
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Артем Ш.

Достоинства:


Комментарий:
из недостатков, возможно функция поиска часов будет бесполезной потому что вибрация очень слабая, никакого звука так же не издают.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший фитнес-браслет. Раньше был Mi Band 6, поменял на этот и прям очень доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Евгений Ч.

Достоинства:


Комментарий:
уже глобалка из коробки, перешёл на данные гаджет с mi band 6, небо и земля конечно


Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black BHR8710GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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