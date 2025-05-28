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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL

5 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687431
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Габариты
43.3x32.5x10.8 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL

Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL

Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие часы, как и всегда, беру уже не первую модель
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Эдуард

Достоинства:


Комментарий:
Браслет классный, брал жене на подарок! По эксплуатации ни чего пока не скажу, еще буду дарить. Товар пришёл в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Часы работают замечательно. За неделю использования не заметила ни лагов, ни поломки. После душа все так же работает хорошо. Не тяжёлые, удобные, во время сна не ощущаю часы на руке. Уведомления приходят стабильно, моторчик очень приятный,с телефоном легко конектиться и не слетают. За неделю -20% заряда, что очень удобно. Русский язык присутствует.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно глобальная версия, продавцу не верьте, корпус не пластиковый, алюминий (пластик только корпус датчика)
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли, все работает, цвет шикарный, язык русский, экран визуально даже меньше чем у 8про,



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Pro
Цвета корпуса
розовое золото
Цвета браслета/ремешка
розовый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
нет
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.74
Разрешение экрана
480?360
Плотность пикселей
336
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсоксиметр, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Функции
дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений, женский календарь, смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
350
Время работы в активном режиме
504
Габариты
43.3x32.5x10.8 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.74" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, кислородом в крови, длительностью и качеством сна, уровнем стресса и восстановления. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять камерой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Елизавета М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие часы, как и всегда, беру уже не первую модель
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Эдуард

Достоинства:


Комментарий:
Браслет классный, брал жене на подарок! По эксплуатации ни чего пока не скажу, еще буду дарить. Товар пришёл в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Анастасия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Часы работают замечательно. За неделю использования не заметила ни лагов, ни поломки. После душа все так же работает хорошо. Не тяжёлые, удобные, во время сна не ощущаю часы на руке. Уведомления приходят стабильно, моторчик очень приятный,с телефоном легко конектиться и не слетают. За неделю -20% заряда, что очень удобно. Русский язык присутствует.
Источник: Яндекс Маркет
05.12.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Действительно глобальная версия, продавцу не верьте, корпус не пластиковый, алюминий (пластик только корпус датчика)
Источник: Яндекс Маркет
04.12.2024
Василий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришли, все работает, цвет шикарный, язык русский, экран визуально даже меньше чем у 8про,


Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Pro Rose Gold BHR8714GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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