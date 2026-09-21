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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black

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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 6
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 7
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 8
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 9
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 10
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 11
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 12
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 13
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 14
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 15
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 16
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 17
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 18
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 8
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 9
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 10
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 11
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 12
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 13
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 14
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 15
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 16
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 17
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 18
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 810 руб. 
Начислим 173 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707597
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
10 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х12х9
Вес, г.
250

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
Мониторинг: Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black - стоимость товара 10810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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