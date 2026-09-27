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WATCH FIT 5 black купить с доставкой в Москве
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WATCH FIT 5 black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
  • WATCH FIT 5 black - фото 1
  • WATCH FIT 5 black - фото 2
  • WATCH FIT 5 black - фото 3
  • WATCH FIT 5 black - фото 4
  • WATCH FIT 5 black - фото 5
  • WATCH FIT 5 black - фото 6
  • WATCH FIT 5 black - фото 7
  • WATCH FIT 5 black - фото 8
  • WATCH FIT 5 black - фото 9
  • WATCH FIT 5 black - фото 10
  • WATCH FIT 5 black - фото 11
  • WATCH FIT 5 black - фото 12
  • WATCH FIT 5 black - фото 13
  • WATCH FIT 5 black - фото 14
  • WATCH FIT 5 black - фото 15
  • WATCH FIT 5 black - фото 16
  • WATCH FIT 5 black - фото 17
  • WATCH FIT 5 black - фото 18
  • WATCH FIT 5 black - фото 19
  • WATCH FIT 5 black - фото 20
  • WATCH FIT 5 black - фото 21
  • WATCH FIT 5 black - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
WATCH FIT 5 black
15 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
230

Описание товара WATCH FIT 5 black

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.

Отзывы о товаре WATCH FIT 5 black




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают режим велотренировки, в котором вы сможете получать данные о количестве оборотов педалей в минуту, виртуальной мощности и уклоне трассы в режиме реального времени для корректировки посадки на велосипеде. Устройство автоматически определяет движения и паузы, благодаря чему оно учитывает только реальные данные и предоставляет вам фактическую статистику тренировки. Модель способна автоматически определять падения и отправлять сигналы экстренным контактам при подключении к смартфону по Bluetooth, чтобы уведомить их о происшествии. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 поддерживают систему геопозиционирования HUAWEI Sunflower, благодаря которой она отслеживает каждый ваш шаг на маршруте. На каждом этапе тренировок устройство фиксирует ваш пульс, чтобы вы могли регулировать ее интенсивность и понимать реакцию вашего тела. Модель поддерживает более 100 режимов тренировки, чтобы вы могли заниматься любимыми видами спорта. Благодаря кольцам активности вы сможете ставить для себя спортивные цели и следить за их выполнением при помощи напоминаний от устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WATCH FIT 5 black - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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