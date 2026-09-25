WATCH FIT 5 purple
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Характеристики
Описание товара WATCH FIT 5 purple
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 обладают тонким корпусом толщиной всего 9.5 мм и весом не более 27 г, благодаря чему они практически не ощущаются на запястье. Модель оснащена 1.8-дюймовым экраном на органических светодиодах с активной AMOLED-матрицей, за счет которой каждый пиксель подсвечивается отдельно от других. Такое решение обеспечивает четкость изображения и яркость до 2500 нит, благодаря чему вы сможете хорошо видеть картинку даже под прямыми солнечными лучами. Экран обрамляет тонкая рамка, которая расширяет полезную площадь дисплея. Ремешок выполнен из фторэластомера фиолетового цвета, который не раздражает кожу и устойчив к влаге. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 позволяют менять циферблаты под ваше настроение, чтобы вы могли персонализировать внешний вид устройства. Модель поддерживает режим мини-тренировки, в котором отслеживаются движения 10 частей тела и предусмотрено пошаговое руководство выполнения упражнений. Вы сможете пользоваться им в тех случаях, когда у вас отсутствует возможность для похода в спортзал. Если вы отдаете предпочтение велотренировкам, специальный режим предоставит вам данные в режиме реального времени: виртуальное количество оборотов педалей в минуту, виртуальную мощность и уклон трассы.
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Теги товара: Металлические
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Теги товара: Металлические
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