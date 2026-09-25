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WATCH FIT 5 purple купить с доставкой в Москве
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WATCH FIT 5 purple

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Материал корпуса
алюминий
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP6X
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
  • WATCH FIT 5 purple - фото 1
  • WATCH FIT 5 purple - фото 2
  • WATCH FIT 5 purple - фото 3
  • WATCH FIT 5 purple - фото 4
  • WATCH FIT 5 purple - фото 5
  • WATCH FIT 5 purple - фото 6
  • WATCH FIT 5 purple - фото 7
  • WATCH FIT 5 purple - фото 8
  • WATCH FIT 5 purple - фото 9
  • WATCH FIT 5 purple - фото 10
  • WATCH FIT 5 purple - фото 11
  • WATCH FIT 5 purple - фото 12
  • WATCH FIT 5 purple - фото 13
  • WATCH FIT 5 purple - фото 14
  • WATCH FIT 5 purple - фото 15
  • WATCH FIT 5 purple - фото 16
  • WATCH FIT 5 purple - фото 17
  • WATCH FIT 5 purple - фото 18
  • WATCH FIT 5 purple - фото 19
  • WATCH FIT 5 purple - фото 20
  • WATCH FIT 5 purple - фото 21
  • WATCH FIT 5 purple - фото 22
  • WATCH FIT 5 purple - фото 23
  • WATCH FIT 5 purple - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 730 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743367
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
WATCH FIT 5 purple
15 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
240

Описание товара WATCH FIT 5 purple

Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 обладают тонким корпусом толщиной всего 9.5 мм и весом не более 27 г, благодаря чему они практически не ощущаются на запястье. Модель оснащена 1.8-дюймовым экраном на органических светодиодах с активной AMOLED-матрицей, за счет которой каждый пиксель подсвечивается отдельно от других. Такое решение обеспечивает четкость изображения и яркость до 2500 нит, благодаря чему вы сможете хорошо видеть картинку даже под прямыми солнечными лучами. Экран обрамляет тонкая рамка, которая расширяет полезную площадь дисплея. Ремешок выполнен из фторэластомера фиолетового цвета, который не раздражает кожу и устойчив к влаге. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 позволяют менять циферблаты под ваше настроение, чтобы вы могли персонализировать внешний вид устройства. Модель поддерживает режим мини-тренировки, в котором отслеживаются движения 10 частей тела и предусмотрено пошаговое руководство выполнения упражнений. Вы сможете пользоваться им в тех случаях, когда у вас отсутствует возможность для похода в спортзал. Если вы отдаете предпочтение велотренировкам, специальный режим предоставит вам данные в режиме реального времени: виртуальное количество оборотов педалей в минуту, виртуальную мощность и уклон трассы.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре WATCH FIT 5 purple




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei WATCH FIT 5
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
фиолетовый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
алюминий
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 130 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP6X
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, гироскоп, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, обнаружение апноэ, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, расчет статуса вариабельности сердечного ритма
Функции
контроля падения человека, расчет кардиореспираторной подготовленности, фонарик, экстренный вызов SOS
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
471
Время работы в активном режиме
168
Габариты
42.9 x 38.2 x 9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 обладают тонким корпусом толщиной всего 9.5 мм и весом не более 27 г, благодаря чему они практически не ощущаются на запястье. Модель оснащена 1.8-дюймовым экраном на органических светодиодах с активной AMOLED-матрицей, за счет которой каждый пиксель подсвечивается отдельно от других. Такое решение обеспечивает четкость изображения и яркость до 2500 нит, благодаря чему вы сможете хорошо видеть картинку даже под прямыми солнечными лучами. Экран обрамляет тонкая рамка, которая расширяет полезную площадь дисплея. Ремешок выполнен из фторэластомера фиолетового цвета, который не раздражает кожу и устойчив к влаге. Смарт-часы Huawei Watch Fit 5 позволяют менять циферблаты под ваше настроение, чтобы вы могли персонализировать внешний вид устройства. Модель поддерживает режим мини-тренировки, в котором отслеживаются движения 10 частей тела и предусмотрено пошаговое руководство выполнения упражнений. Вы сможете пользоваться им в тех случаях, когда у вас отсутствует возможность для похода в спортзал. Если вы отдаете предпочтение велотренировкам, специальный режим предоставит вам данные в режиме реального времени: виртуальное количество оборотов педалей в минуту, виртуальную мощность и уклон трассы.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


WATCH FIT 5 purple - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 15730 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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