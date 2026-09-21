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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White

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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Емкость аккумулятора
400
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707601
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38х43х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
180

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAM) White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
белый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?408
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38х43х9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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