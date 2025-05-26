Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black
Смарт-часы Xiaomi Watch 2 модель 2023 года, умный помощник и в спорте, и в повседневной жизни. Гаджет отличается элегантным классическим стилем, оснащен флагманским высокопроизводительным процессором и работает на операционной системе Google Wear OS. Устройство поддерживает более 160 спортивных режимов и сотни функций, необходимых современному человеку с любым уровнем активности. Круглый корпус устройства толщиной 11.8 мм выполнен из прочного алюминиевого сплава. По правому краю расположены кнопки управления. Устройство совместимо со смартфонами Android, начиная с версии 8.0, и работает на платформе Wear OS. Поддерживаются функции Google, включая голосового ассистента. Также доступна интеграция непосредственно в смарт-часы любых спортивных приложений из Google Play. Благодаря поддержке Google Maps и двухдиапазонной системе навигации GPS L1 + L5 владелец гаджета всегда обладает точной информацией о своем местоположении, скорости и темпе передвижения, протяженности и особенностях маршрута. Устройство оснащено крупным и отзывчивым 1.43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466x466 пикселей, плотностью 326 ppi и пиковой яркостью 600 нит. Благодаря высокой яркости информация на экране хорошо различима даже при дневном свете. Поддерживается загрузка множества функциональных циферблатов можно выбрать под свои предпочтения.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы.Android Wear OS.При желании и сноровке есть возможность оплаты картами МИР) Автономность как и у остальных часов на Wear OS,не ждите автономности как на фитнес браслетах.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные часики, с телефоном, "xiaomi 15" снюхались сразу. "Картинка" на дисплее приличная, отклик отличный. Только одно НО! Как устанавливать сторонние приложения я так и не понял. Google Pley не заводиться. Пишет, что нет интернета. Он должен быть, включено все. Подскажите.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Сразу заменил ремешок на метал.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Watch 2 (BHR8035GL) Black
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы.Android Wear OS.При желании и сноровке есть возможность оплаты картами МИР) Автономность как и у остальных часов на Wear OS,не ждите автономности как на фитнес браслетах.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные часики, с телефоном, "xiaomi 15" снюхались сразу. "Картинка" на дисплее приличная, отклик отличный. Только одно НО! Как устанавливать сторонние приложения я так и не понял. Google Pley не заводиться. Пишет, что нет интернета. Он должен быть, включено все. Подскажите.
Достоинства:
Комментарий:
Товар соответствует описанию. Сразу заменил ремешок на метал.