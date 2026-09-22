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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый

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Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 1
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 2
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 3
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 4
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 5
Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
красный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 1
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 2
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 3
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 4
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 5
  • Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718539
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
красный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
367

Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый

Amazfit представляет многофункциональные умные часы, которые сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии. С весом всего 0,0683 кг, эти часы предлагают комфорт и легкость в использовании, практически не ощущаясь на запястье. Время работы в активном режиме впечатляет — до 312 часов, что делает их идеальным спутником для длительных путешествий и активного образа жизни. Часы оснащены множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, что обеспечивает всесторонний мониторинг вашего состояния и окружающей среды. Работают они на операционной системе Zepp OS, которая обеспечивает удобство и простоту в использовании. Класс защиты IP68 гарантирует водо- и пыленепроницаемость часов, что позволяет не беспокоиться о них в самых разных условиях. Ёмкость аккумулятора 700 мА·ч обеспечивает долгое время работы на одном заряде. Корпус, выполненный из нержавеющей стали в темно-сером цвете, в сочетании с ярким красным силиконовым ремешком, подчеркивает их современный и стильный вид. Ремешок легко сменить благодаря соответствующей функции, позволяющей адаптировать внешний вид часов под ваш стиль. Часы поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, расширяя возможности подключения и упрощая синхронизацию с другими устройствами. Произведенные в Китае, они соответствуют высоким стандартам качества и функциональности. Amazfit умные часы — это надежный выбор для тех, кто ценит как технологии, так и стиль.

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый




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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Линейка
Amazfit T-Rex 3
Цвета корпуса
темно-серый
Цвета браслета/ремешка
красный
Операционная система
Zepp OS
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.5
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
322
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр, термометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС
Здоровье
Мониторинг сна, калорий, физической активности, уровня кислорода в крови, уровень стресса и восстановление
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
700
Время работы в активном режиме
312
Страна производитель
Китай
Описание
Amazfit представляет многофункциональные умные часы, которые сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии. С весом всего 0,0683 кг, эти часы предлагают комфорт и легкость в использовании, практически не ощущаясь на запястье. Время работы в активном режиме впечатляет — до 312 часов, что делает их идеальным спутником для длительных путешествий и активного образа жизни. Часы оснащены множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, что обеспечивает всесторонний мониторинг вашего состояния и окружающей среды. Работают они на операционной системе Zepp OS, которая обеспечивает удобство и простоту в использовании. Класс защиты IP68 гарантирует водо- и пыленепроницаемость часов, что позволяет не беспокоиться о них в самых разных условиях. Ёмкость аккумулятора 700 мА·ч обеспечивает долгое время работы на одном заряде. Корпус, выполненный из нержавеющей стали в темно-сером цвете, в сочетании с ярким красным силиконовым ремешком, подчеркивает их современный и стильный вид. Ремешок легко сменить благодаря соответствующей функции, позволяющей адаптировать внешний вид часов под ваш стиль. Часы поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, расширяя возможности подключения и упрощая синхронизацию с другими устройствами. Произведенные в Китае, они соответствуют высоким стандартам качества и функциональности. Amazfit умные часы — это надежный выбор для тех, кто ценит как технологии, так и стиль.
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