Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый
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Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit T-Rex 3 (A2323) 48.5мм красный/темно-серый
Amazfit представляет многофункциональные умные часы, которые сочетают в себе стильный дизайн и передовые технологии. С весом всего 0,0683 кг, эти часы предлагают комфорт и легкость в использовании, практически не ощущаясь на запястье. Время работы в активном режиме впечатляет — до 312 часов, что делает их идеальным спутником для длительных путешествий и активного образа жизни. Часы оснащены множеством датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности, пульсометр и термометр, что обеспечивает всесторонний мониторинг вашего состояния и окружающей среды. Работают они на операционной системе Zepp OS, которая обеспечивает удобство и простоту в использовании. Класс защиты IP68 гарантирует водо- и пыленепроницаемость часов, что позволяет не беспокоиться о них в самых разных условиях. Ёмкость аккумулятора 700 мА·ч обеспечивает долгое время работы на одном заряде. Корпус, выполненный из нержавеющей стали в темно-сером цвете, в сочетании с ярким красным силиконовым ремешком, подчеркивает их современный и стильный вид. Ремешок легко сменить благодаря соответствующей функции, позволяющей адаптировать внешний вид часов под ваш стиль. Часы поддерживают Wi-Fi и Bluetooth, расширяя возможности подключения и упрощая синхронизацию с другими устройствами. Произведенные в Китае, они соответствуют высоким стандартам качества и функциональности. Amazfit умные часы — это надежный выбор для тех, кто ценит как технологии, так и стиль.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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