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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon купить с доставкой в Москве
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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon

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Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 1
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 2
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 3
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 4
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 5
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 6
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 7
Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
нейлон
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?480
Здоровье
Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 1
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 2
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 3
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 4
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 5
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 6
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 7
  • Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707598
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, компас
Здоровье
Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х7
Вес, г.
180

Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon

Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAK) Grey Nylon




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Умные часы
Линейка
Huawei Watch FIT 4
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HarmonyOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
нейлон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.82
Разрешение экрана
480?480
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр, компас
Здоровье
Сна, Датчик определения сердечного ритма, Датчик кислорода в крови
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
400
Время работы в активном режиме
168
Габариты
38x43x9.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT 4 — это премиальные смарт-часы с корпусом квадратной формы с уровнем водонепроницаемости 5 ATM, цветным сенсорным экраном, поворотной кнопкой и боковой кнопкой управления. Часы оснащены широким набором полезных функций для здоровья, спорта и повседневной жизни, могут использоваться совместно с разнообразными ремешками, идеально подходят как для ежедневного использования, так и для занятий спортом.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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