Умные часы Mibro GS Pro Black
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
461
Датчики
компас, пульсометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
190
Описание товара Умные часы Mibro GS Pro Black
Смарт-часы Mibro Watch GS Pro оснащены датчиками для измерения пройденных шагов и потраченных калорий, пульса и других показателей здоровья. Круглый AMOLED-экран на 1.43 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает более 20 дней автономной работы.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Pro
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.3
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
461
Датчики
компас, пульсометр
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна, шагомер
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
460
Время работы в активном режиме
480
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Mibro Watch GS Pro оснащены датчиками для измерения пройденных шагов и потраченных калорий, пульса и других показателей здоровья. Круглый AMOLED-экран на 1.43 дюйма сохраняет яркость на солнце и читаемость уведомлений. Сенсор точно реагирует на команды. Батарея выдерживает более 20 дней автономной работы.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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