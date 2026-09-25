Band 11 Purple Polymer
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Характеристики
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
сиреневый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
В наличии
Код товара: 743350
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3 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
сиреневый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
28.2х42.6х8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
120
Описание товара Band 11 Purple Polymer
Фитнес-трекер Huawei Band 11 Candy-B19F в фиолетовом цвете — компактное устройство с ярким AMOLED-дисплеем 1.62" и точными датчиками для контроля здоровья и активности. Он работает под управлением HarmonyOS и совместим с iOS и Android, что упрощает подключение и синхронизацию данных. Лёгкий корпус с фторэластомерным ремешком подходит для ежедневного ношения и занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
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Бренд
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
сиреневый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Водонепроницаемость
да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
28.2х42.6х8.99 мм
Страна производитель
Китай
Фитнес-трекер Huawei Band 11 Candy-B19F в фиолетовом цвете — компактное устройство с ярким AMOLED-дисплеем 1.62" и точными датчиками для контроля здоровья и активности. Он работает под управлением HarmonyOS и совместим с iOS и Android, что упрощает подключение и синхронизацию данных. Лёгкий корпус с фторэластомерным ремешком подходит для ежедневного ношения и занятий спортом.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Band 11 Purple Polymer - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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