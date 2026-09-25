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Band 11 Black Polymer купить с доставкой в Москве
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Band 11 Black Polymer

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
фторэластомер
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
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  • Band 11 Black Polymer - фото 2
  • Band 11 Black Polymer - фото 3
  • Band 11 Black Polymer - фото 4
  • Band 11 Black Polymer - фото 5
  • Band 11 Black Polymer - фото 6
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  • Band 11 Black Polymer - фото 23
  • Band 11 Black Polymer - фото 24
  • Band 11 Black Polymer - фото 25
  • Band 11 Black Polymer - фото 26
  • Band 11 Black Polymer - фото 27
  • Band 11 Black Polymer - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743347
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Характеристики

Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Водонепроницаемость
да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
28.2х42.6х8.99 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х9х4
Вес, г.
120

Описание товара Band 11 Black Polymer

HUAWEI Band 11 – это многофункциональный фитнес-трекер, который поможет вам следить за своим здоровьем, активностью и продуктивностью. Он сочетает в себе элегантный дизайн, яркий AMOLED-экран, мониторинг пульса и сна, а также впечатляющую автономность до двух недель. Содержит около 100 тренировок, от йоги и силовых упражнений до прыжков со скакалкой. Благодаря водонепроницаемости 5 ATM и легкому корпусу, эти смарт-часы идеально подходят для занятий спортом, плавания и повседневного ношения, легко подключаясь к смартфонам на Android и iOS. Band 11 оснащен Bluetooth 6.0 с поддержкой BLE, гарантируя стабильное соединение и энергоэффективную передачу данных. Корпус изготовлен из прочного полимерного материала, а 1.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц достигает яркости до 1500 нит. Все хорошо видно с первого взгляда, даже при ярком солнечном свете. Более 100 циферблатов, на любой вкус и настроение, с персонализированными виджетами и оттенками, а также функция Always-On Display (AOD). Сенсорное управление дополнено физической боковой кнопкой, что повышает эргономику взаимодействия и делает навигацию интуитивной. Ремешок из фторэластомера сочетает гибкость, гипоаллергенность и устойчивость к влаге. HUAWEI Band 11 незаменимый аксессуар для селфи, просто коснитесь кнопки дистанционного спуска затвора, и фотография будет сделана с вашего телефона. Идеальный способ сделать селфи на расстоянии. Устройство оснащено 9-осевым IMU-сенсором (акселерометр, гироскоп, магнитометр) для точного трекинга движений и активности. Оптический датчик пульса и датчик освещенности дополняют систему, обеспечивая адаптивное отображение и анализ состояния пользователя в реальном времени. Отслеживайте вариабельность сердечного ритма (ВСР) во время сна, частоту сердечных сокращений и SpO?, и получайте оповещения, когда эти показатели выходят за пределы вашего личного диапазона.



Теги товара: Мужские умные часы

Отзывы о товаре Band 11 Black Polymer




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Характеристики
Бренд
Huawei
Линейка
Huawei Band 11
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Длина ремешка
от 120 до 190 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Водонепроницаемость
да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
1.62
Разрешение экрана
482?286
Плотность пикселей
347
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), дыхательные упражнения, оценка готовности, расчет времени восстановления, расчет статуса вариабельности сердечного ритма, мониторинг уровня кислорода в крови, контроль за здоровьем всей семьи, обнаружение апноэ
Функции
смена дизайна циферблата
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
72
Габариты
28.2х42.6х8.99 мм
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI Band 11 – это многофункциональный фитнес-трекер, который поможет вам следить за своим здоровьем, активностью и продуктивностью. Он сочетает в себе элегантный дизайн, яркий AMOLED-экран, мониторинг пульса и сна, а также впечатляющую автономность до двух недель. Содержит около 100 тренировок, от йоги и силовых упражнений до прыжков со скакалкой. Благодаря водонепроницаемости 5 ATM и легкому корпусу, эти смарт-часы идеально подходят для занятий спортом, плавания и повседневного ношения, легко подключаясь к смартфонам на Android и iOS. Band 11 оснащен Bluetooth 6.0 с поддержкой BLE, гарантируя стабильное соединение и энергоэффективную передачу данных. Корпус изготовлен из прочного полимерного материала, а 1.62-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц достигает яркости до 1500 нит. Все хорошо видно с первого взгляда, даже при ярком солнечном свете. Более 100 циферблатов, на любой вкус и настроение, с персонализированными виджетами и оттенками, а также функция Always-On Display (AOD). Сенсорное управление дополнено физической боковой кнопкой, что повышает эргономику взаимодействия и делает навигацию интуитивной. Ремешок из фторэластомера сочетает гибкость, гипоаллергенность и устойчивость к влаге. HUAWEI Band 11 незаменимый аксессуар для селфи, просто коснитесь кнопки дистанционного спуска затвора, и фотография будет сделана с вашего телефона. Идеальный способ сделать селфи на расстоянии. Устройство оснащено 9-осевым IMU-сенсором (акселерометр, гироскоп, магнитометр) для точного трекинга движений и активности. Оптический датчик пульса и датчик освещенности дополняют систему, обеспечивая адаптивное отображение и анализ состояния пользователя в реальном времени. Отслеживайте вариабельность сердечного ритма (ВСР) во время сна, частоту сердечных сокращений и SpO?, и получайте оповещения, когда эти показатели выходят за пределы вашего личного диапазона.


Теги товара: Мужские умные часы
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Отзывы


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