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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black

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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 19
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 20
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 21
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 22
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 23
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 24
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 25
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 26
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 27
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 2
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 12
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 15
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 16
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 17
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 18
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 19
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 20
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 21
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 22
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 23
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 24
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 25
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 26
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 27
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 28
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 29
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 30
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 57 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black

Xiaomi Smart Band 10 - фитнес-браслет с 1.72 AMOLED-экраном (212?520) и до 21 дня работы от аккумулятора ёмкостью 233 мА·ч. Лёгкий корпус и силиконовый ремешок делают трекер удобным для ношения весь день и ночью.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто следит за активностью, сном и хочет получать уведомления со смартфона, не доставая его постоянно из кармана. Браслет хорошо закрывает задачи повседневной ходьбы, пробежек, тренировок в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Поддерживается более 150 режимов тренировок, включая бег, вело, фитнес и йогу, с мониторингом пульса, SpO?, стресса и сна. Есть 5 ATM влагозащита и отслеживание активности в течение дня с шагами и калориями.

Смарт-функции и удобство

Браслет показывает уведомления, погоду, таймеры и будильники, умеет управлять музыкой и камерой смартфона. Работает с приложением Mi Fitness (Xiaomi Wear), совместим с Android и iOS, подключается по Bluetooth 5.4.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется постоянная связка со смартфоном через приложение Mi Fitness, поэтому важно наличие совместимого Android или iOS. При активном использовании Always-On Display и всех датчиков время работы сокращается по сравнению с заявленными максимальными 21 днём, это стоит учитывать при выборе режима использования.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black

Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Макс

Достоинства:
Топ для тренировок!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Использую для занятий спортом - все виды активности отслеживаются точно. Пульсометр работает корректно, даже при интенсивных нагрузках. Водонепроницаемость позволяет не снимать во время плавания.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Татьяна

Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество!!

Недостатки:
Не заметила

Комментарий:
Купила для контроля активности - функции впечатляют: от измерения SpO2 до отслеживания менструального цикла. Автономности хватает на заявленные 16 дней. Синхронизация с телефоном происходит мгновенно!))
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2013
Платон

Достоинства:
Офигенный помощник для здоровья!!!

Недостатки:
Нет!!!

Комментарий:
Брал для мониторинга состояния - часы отлично отслеживают сон, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Более 150 режимов тренировок позволяют подобрать занятие под любое настроение.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Олеся

Достоинства:
Стильные и функциональные часы!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цвет Midnight Black выглядит очень элегантно и строго. AMOLED-экран с диагональю 1.5" отлично читается даже на солнце. Браслет удобный, не давит на руку )
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2001
Roman

Достоинства:
Чёрный цвет универсален и подходит к любому стилю.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Использую как замену обычным часам - уведомления приходят вовремя, можно управлять музыкой и камерой. Браслет лёгкий, почти не ощущается на руке. В общем супер!



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана, дюйм
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, компас, освещенности, пульсометр
Здоровье
калорий, пройденных шагов, сна, стресса, уровня кислорода в крови, физической активности, циклов
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Smart Band 10 - фитнес-браслет с 1.72 AMOLED-экраном (212?520) и до 21 дня работы от аккумулятора ёмкостью 233 мА·ч. Лёгкий корпус и силиконовый ремешок делают трекер удобным для ношения весь день и ночью.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто следит за активностью, сном и хочет получать уведомления со смартфона, не доставая его постоянно из кармана. Браслет хорошо закрывает задачи повседневной ходьбы, пробежек, тренировок в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Поддерживается более 150 режимов тренировок, включая бег, вело, фитнес и йогу, с мониторингом пульса, SpO?, стресса и сна. Есть 5 ATM влагозащита и отслеживание активности в течение дня с шагами и калориями.

Смарт-функции и удобство

Браслет показывает уведомления, погоду, таймеры и будильники, умеет управлять музыкой и камерой смартфона. Работает с приложением Mi Fitness (Xiaomi Wear), совместим с Android и iOS, подключается по Bluetooth 5.4.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется постоянная связка со смартфоном через приложение Mi Fitness, поэтому важно наличие совместимого Android или iOS. При активном использовании Always-On Display и всех датчиков время работы сокращается по сравнению с заявленными максимальными 21 днём, это стоит учитывать при выборе режима использования.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Макс

Достоинства:
Топ для тренировок!

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Использую для занятий спортом - все виды активности отслеживаются точно. Пульсометр работает корректно, даже при интенсивных нагрузках. Водонепроницаемость позволяет не снимать во время плавания.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2019
Татьяна

Достоинства:
Превосходное соотношение цена/качество!!

Недостатки:
Не заметила

Комментарий:
Купила для контроля активности - функции впечатляют: от измерения SpO2 до отслеживания менструального цикла. Автономности хватает на заявленные 16 дней. Синхронизация с телефоном происходит мгновенно!))
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2013
Платон

Достоинства:
Офигенный помощник для здоровья!!!

Недостатки:
Нет!!!

Комментарий:
Брал для мониторинга состояния - часы отлично отслеживают сон, уровень стресса и насыщение крови кислородом. Более 150 режимов тренировок позволяют подобрать занятие под любое настроение.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2006
Олеся

Достоинства:
Стильные и функциональные часы!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Цвет Midnight Black выглядит очень элегантно и строго. AMOLED-экран с диагональю 1.5" отлично читается даже на солнце. Браслет удобный, не давит на руку )
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2001
Roman

Достоинства:
Чёрный цвет универсален и подходит к любому стилю.

Недостатки:
Не обнаружил

Комментарий:
Использую как замену обычным часам - уведомления приходят вовремя, можно управлять музыкой и камерой. Браслет лёгкий, почти не ощущается на руке. В общем супер!


Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black - по цене 3560 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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