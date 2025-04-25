Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PYGL) Midnight Black

Xiaomi Smart Band 10 - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном (212?520) и до 21 дня работы от аккумулятора ёмкостью 233 мА·ч. Лёгкий корпус и силиконовый ремешок делают трекер удобным для ношения весь день и ночью.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто следит за активностью, сном и хочет получать уведомления со смартфона, не доставая его постоянно из кармана. Браслет хорошо закрывает задачи повседневной ходьбы, пробежек, тренировок в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Поддерживается более 150 режимов тренировок, включая бег, вело, фитнес и йогу, с мониторингом пульса, SpO?, стресса и сна. Есть 5 ATM влагозащита и отслеживание активности в течение дня с шагами и калориями.

Смарт-функции и удобство

Браслет показывает уведомления, погоду, таймеры и будильники, умеет управлять музыкой и камерой смартфона. Работает с приложением Mi Fitness (Xiaomi Wear), совместим с Android и iOS, подключается по Bluetooth 5.4.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется постоянная связка со смартфоном через приложение Mi Fitness, поэтому важно наличие совместимого Android или iOS. При активном использовании Always-On Display и всех датчиков время работы сокращается по сравнению с заявленными максимальными 21 днём, это стоит учитывать при выборе режима использования.