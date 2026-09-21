Умные часы Mibro GS Explorer Desert White
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705980
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47.8x47.8x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х7
Вес, г.
320
Описание товара Умные часы Mibro GS Explorer Desert White
Смарт-часы Mibro Watch GS Explorer представлены в корпусе из пластика и нержавеющей стали серебристого цвета. На 1.32-дюймовом экране AMOLED с яркостью 1500 нит при разной освещенности передается четкая контрастная картинка. Эластичный силиконовый ремешок комфортно облегает запястье.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro GS Explorer
Цвета корпуса
белый
Цвета браслета/ремешка
белый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.32
Разрешение экрана
466?466
Плотность пикселей
353
Датчики
барометр, компас
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS
Развернуть
Здоровье
кислорода в крови, отслеживание сна
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Время работы в активном режиме
480
Габариты
47.8x47.8x13.1 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Mibro Watch GS Explorer представлены в корпусе из пластика и нержавеющей стали серебристого цвета. На 1.32-дюймовом экране AMOLED с яркостью 1500 нит при разной освещенности передается четкая контрастная картинка. Эластичный силиконовый ремешок комфортно облегает запястье.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Женские умные часы, Металлические
Умные часы Mibro GS Explorer Desert White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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