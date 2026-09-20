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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black

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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 11
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 12
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 13
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 14
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
410?502
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 13
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 14
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 580 руб.  5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680182
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
410?502
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2х48.1х10.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite черного цвета оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.96 дюйма. Модель поддерживает навигационные системы BeiDou, GPS, Galileo, QZSS и ГЛОНАСС. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite производят измерения продолжительности и качества сна, пульса и содержания кислорода в крови.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.96
Развернуть
Разрешение экрана
410?502
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2х48.1х10.6 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite черного цвета оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.96 дюйма. Модель поддерживает навигационные системы BeiDou, GPS, Galileo, QZSS и ГЛОНАСС. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite производят измерения продолжительности и качества сна, пульса и содержания кислорода в крови.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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