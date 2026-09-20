Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black
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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
410?502
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%3 580 руб. 5 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680182
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.96
Разрешение экрана
410?502
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2х48.1х10.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite черного цвета оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.96 дюйма. Модель поддерживает навигационные системы BeiDou, GPS, Galileo, QZSS и ГЛОНАСС. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite производят измерения продолжительности и качества сна, пульса и содержания кислорода в крови.
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Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Lite
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.96
Развернуть
Разрешение экрана
410?502
Плотность пикселей
332
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, барометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
возможность принимать звонки, дистанционное управление камерой, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
39.2х48.1х10.6 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite черного цвета оснащены AMOLED дисплеем с диагональю 1.96 дюйма. Модель поддерживает навигационные системы BeiDou, GPS, Galileo, QZSS и ГЛОНАСС. Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite производят измерения продолжительности и качества сна, пульса и содержания кислорода в крови.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8789GL) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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