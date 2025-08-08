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Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый

4 Отзывы
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Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 1
Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 2
Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 3
Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Материал ремешка
кожа
Емкость аккумулятора, мAч
270
  • Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 1
  • Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 2
  • Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 3
  • Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718532
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Характеристики

Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
367

Описание товара Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый

Умные часы Amazfit представляют собой стильное и функциональное устройство, которое станет надежным помощником в вашем повседневном активном образе жизни. С невероятно легким весом всего 0,03165 кг, они практически не ощущаются на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего дня. Эти часы оснащены функцией вибрации для оповещения о поступающих уведомлениях, что позволяет всегда оставаться в курсе важных событий. Часы Amazfit обладают впечатляющей автономностью: в активном режиме они способны работать до 288 часов без подзарядки благодаря мощной батарее емкостью 270 мА·ч. Это делает их идеальным выбором для тех, кто ценит время и не хочет постоянно задумываться о подзарядке устройства. Практичный и эстетичный дизайн часов подчеркивает серебристый корпус, который выглядит стильно в сочетании с кожаным ремешком классического черного цвета. Для еще большего удобства предусмотрена возможность регулировки длины браслета и замены его на другой по вашему вкусу. Возможности подключения впечатляют: поддержка Bluetooth для синхронизации с другими устройствами и встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и A-GPS, делают умные часы Amazfit идеальным спутником для путешествий и спортивных занятий. Множество датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности и пульсометр, позволяют получать подробную информацию о вашем здоровье и окружающей среде. С умными часами Amazfit вы всегда будете в курсе своего физического состояния и сможете оценивать и улучшать свои показатели.

Отзывы о товаре Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый

Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, предыдущие от этой фирмы продержались 4 года.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, все нормально работает, яркий и четкий дисплей, быстро заряжаются и довольно долго работают от батареи. Отслеживание активности и голосовая связь через Bluetooth работают хорошо Имеется довольно много функций - все ещё не успел проверить в работе.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Смарт часы Amazfit Active2 очень понравились. Жена довольна. Очень живущая батарея.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Присоединяюсь к тем отзывам, кто пишет, что не жаль потраченных денег. Отличный функционал. Пульс показывают правильно, сверял с нагрудным пульсометром. Есть небольшая инерция в показаниях, но совсем незначительная.



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Характеристики
Бренд
AmazFit
Тип товара
Умные часы
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
кожа
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Вибрация
да
Датчики
барометр, гироскоп, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, A-GPS
Поддержка Bluetooth
Да
Развернуть
Емкость аккумулятора, мAч
270
Страна производитель
Китай
Описание
Умные часы Amazfit представляют собой стильное и функциональное устройство, которое станет надежным помощником в вашем повседневном активном образе жизни. С невероятно легким весом всего 0,03165 кг, они практически не ощущаются на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего дня. Эти часы оснащены функцией вибрации для оповещения о поступающих уведомлениях, что позволяет всегда оставаться в курсе важных событий. Часы Amazfit обладают впечатляющей автономностью: в активном режиме они способны работать до 288 часов без подзарядки благодаря мощной батарее емкостью 270 мА·ч. Это делает их идеальным выбором для тех, кто ценит время и не хочет постоянно задумываться о подзарядке устройства. Практичный и эстетичный дизайн часов подчеркивает серебристый корпус, который выглядит стильно в сочетании с кожаным ремешком классического черного цвета. Для еще большего удобства предусмотрена возможность регулировки длины браслета и замены его на другой по вашему вкусу. Возможности подключения впечатляют: поддержка Bluetooth для синхронизации с другими устройствами и встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и A-GPS, делают умные часы Amazfit идеальным спутником для путешествий и спортивных занятий. Множество датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности и пульсометр, позволяют получать подробную информацию о вашем здоровье и окружающей среде. С умными часами Amazfit вы всегда будете в курсе своего физического состояния и сможете оценивать и улучшать свои показатели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Павел

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, предыдущие от этой фирмы продержались 4 года.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, все нормально работает, яркий и четкий дисплей, быстро заряжаются и довольно долго работают от батареи. Отслеживание активности и голосовая связь через Bluetooth работают хорошо Имеется довольно много функций - все ещё не успел проверить в работе.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Владимир П.

Достоинства:


Комментарий:
Смарт часы Amazfit Active2 очень понравились. Жена довольна. Очень живущая батарея.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Присоединяюсь к тем отзывам, кто пишет, что не жаль потраченных денег. Отличный функционал. Пульс показывают правильно, сверял с нагрудным пульсометром. Есть небольшая инерция в показаниях, но совсем незначительная.


Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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