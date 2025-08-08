Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый
Умные часы Amazfit представляют собой стильное и функциональное устройство, которое станет надежным помощником в вашем повседневном активном образе жизни. С невероятно легким весом всего 0,03165 кг, они практически не ощущаются на запястье, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего дня. Эти часы оснащены функцией вибрации для оповещения о поступающих уведомлениях, что позволяет всегда оставаться в курсе важных событий. Часы Amazfit обладают впечатляющей автономностью: в активном режиме они способны работать до 288 часов без подзарядки благодаря мощной батарее емкостью 270 мА·ч. Это делает их идеальным выбором для тех, кто ценит время и не хочет постоянно задумываться о подзарядке устройства. Практичный и эстетичный дизайн часов подчеркивает серебристый корпус, который выглядит стильно в сочетании с кожаным ремешком классического черного цвета. Для еще большего удобства предусмотрена возможность регулировки длины браслета и замены его на другой по вашему вкусу. Возможности подключения впечатляют: поддержка Bluetooth для синхронизации с другими устройствами и встроенные навигационные системы, такие как GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и A-GPS, делают умные часы Amazfit идеальным спутником для путешествий и спортивных занятий. Множество датчиков, включая барометр, гироскоп, датчик освещенности и пульсометр, позволяют получать подробную информацию о вашем здоровье и окружающей среде. С умными часами Amazfit вы всегда будете в курсе своего физического состояния и сможете оценивать и улучшать свои показатели.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 810 руб.2703 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch FIT 4 (55020FAP) Black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 black
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 green
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 purple
-
В наличииЦена 15 730 руб.3933 руб. в СплитWATCH FIT 5 white
-
В наличииЦена 18 340 руб.4585 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch GT 6 (55020FWD) Green
-
В наличииЦена 19 990 руб. 29 990 руб.4998 руб. в СплитУмные часы Huawei Watch 5 42 mm (55020EVS) Green
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 21 470 руб.5368 руб. в СплитWATCH FIT 5 Pro
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Blue
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитWatch GT Runner 2 Orange
-
В наличииЦена 25 460 руб.6365 руб. в СплитУмные часы GT RUNNER 2 BLACK 55020HJS HUAWEI
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Мужские умные часы, Металлические
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, предыдущие от этой фирмы продержались 4 года.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, все нормально работает, яркий и четкий дисплей, быстро заряжаются и довольно долго работают от батареи. Отслеживание активности и голосовая связь через Bluetooth работают хорошо Имеется довольно много функций - все ещё не успел проверить в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Смарт часы Amazfit Active2 очень понравились. Жена довольна. Очень живущая батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Присоединяюсь к тем отзывам, кто пишет, что не жаль потраченных денег. Отличный функционал. Пульс показывают правильно, сверял с нагрудным пульсометром. Есть небольшая инерция в показаниях, но совсем незначительная.
Отзывы о товаре Умные часы Amazfit Active 2R (A2437) Premium 43.9мм черный/серебристый
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, предыдущие от этой фирмы продержались 4 года.
Достоинства:
Комментарий:
Часы отличные, все нормально работает, яркий и четкий дисплей, быстро заряжаются и довольно долго работают от батареи. Отслеживание активности и голосовая связь через Bluetooth работают хорошо Имеется довольно много функций - все ещё не успел проверить в работе.
Достоинства:
Комментарий:
Смарт часы Amazfit Active2 очень понравились. Жена довольна. Очень живущая батарея.
Достоинства:
Комментарий:
Присоединяюсь к тем отзывам, кто пишет, что не жаль потраченных денег. Отличный функционал. Пульс показывают правильно, сверял с нагрудным пульсометром. Есть небольшая инерция в показаниях, но совсем незначительная.