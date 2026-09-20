Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green
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Характеристики
Описание товара Умные часы Huawei Watch FIT SE STA-B39 (55020ATF) Green
Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition оборудованы мощным аккумулятором, энергия которого рассчитана на 144-часовой доступ к функционалу. Женский календарь помогает контролировать цикл и сопутствующие симптомы. Для поддержания физической формы предусмотрено 100 тренировок. Точные датчики определяют содержание кислорода в крови, пройденное расстояние, уровень стресса. Смарт-часы HUAWEI WATCH FIT Special Edition фиксируются на запястье посредством силиконового ремешка. Информация транслируется на AMOLED-дисплей диагональю 1.64 дюйма. Синхронизация со смартфоном через Bluetooth-интерфейс позволяет получать уведомления от приложений и входящих вызовах, а также управлять композициями.
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Теги товара: Женские умные часы
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Теги товара: Женские умные часы
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