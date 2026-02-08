Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver

Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном 212x520, частотой 60 Гц и яркостью до 1500 нит, который остаётся читаемым даже на солнце. Аккумулятор 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет лёгкий браслет для учёта шагов, тренировок, сна и уведомлений, не перегруженный лишними функциями часов. Удобен для повседневной носки, бега, занятий в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Браслет отслеживает пульс, SpO?, сон, уровень стресса и поддерживает более 150 режимов активности, включая бег, вело, плавание и силовые тренировки. Водозащита 5 ATM позволяет не снимать устройство в душе и бассейне.

Смарт-функции и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Версия Glacier Silver отличается светлым корпусом и ремешком, которые смотрятся более универсально и легко сочетаются с повседневной одеждой.

Важные нюансы перед покупкой

Для работы требуется смартфон на Android или iOS с установленным Mi Fitness и постоянным Bluetooth-подключением. В версии для глобального рынка отсутствует встроенный GPS и NFC, поэтому для записи маршрутов нужны связка с телефоном, а для бесконтактных оплат стоит рассматривать другие устройства.