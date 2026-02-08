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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver купить с доставкой в Москве
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver

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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 1
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 2
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 3
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 4
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 5
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 6
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 7
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 8
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 9
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 10
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 11
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 12
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 13
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 14
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 15
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 16
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 17
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 18
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 19
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 21
Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 22
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Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IP68
Размер экрана
1.72
Разрешение экрана
212?520
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 4
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  • Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707517
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Размер экрана
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver

Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver - фитнес-браслет с 1.72 AMOLED-экраном 212x520, частотой 60 Гц и яркостью до 1500 нит, который остаётся читаемым даже на солнце. Аккумулятор 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет лёгкий браслет для учёта шагов, тренировок, сна и уведомлений, не перегруженный лишними функциями часов. Удобен для повседневной носки, бега, занятий в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Браслет отслеживает пульс, SpO?, сон, уровень стресса и поддерживает более 150 режимов активности, включая бег, вело, плавание и силовые тренировки. Водозащита 5 ATM позволяет не снимать устройство в душе и бассейне.

Смарт-функции и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Версия Glacier Silver отличается светлым корпусом и ремешком, которые смотрятся более универсально и легко сочетаются с повседневной одеждой.

Важные нюансы перед покупкой

Для работы требуется смартфон на Android или iOS с установленным Mi Fitness и постоянным Bluetooth-подключением. В версии для глобального рынка отсутствует встроенный GPS и NFC, поэтому для записи маршрутов нужны связка с телефоном, а для бесконтактных оплат стоит рассматривать другие устройства.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет, заряда хватает на 2+ недели если не включать полный мониторинг сна. Воды не боятся, плавать можно, соответственно пыль тоже не почём.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
браслет огонь, купила уже всей семье) от предыдущего отличается немного шириной и тем, что рамка стала уже. На мой взгляд, самый удобный браслет из всех, вообще можно не снимать
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет, оригинал, все супер, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Всё настроилось без проблем, жаль, что из приложения zepp life нельзя данные перенести моего прошлого браслета mi band 7 на mi fitness.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в течение 2 месяцев всё хорошо. душ выдержали, в море пока не были. 5-модель отлично выдерживала ныряние на 3-4 метра. надеюсь, эта не хуже. уровень кислорода врёт, но мне и не надо. к мониторингу сна тоже есть вопросы, в старой модели было больше похоже на правду. с телефоном коннектится нормально.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, вроде считает шаги правильно, спасибо за качество
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фитнес-браслет за небольшую цену. Есть инструкция на русском языке, в комплекте также магнитный провод заряда. Включаешь браслет, выбираешь русский язык, считываешь qr код, устанавливает приложение сяомишное, синхронизирует с телефоном, настраиваешь под себя и пользуешься с удовольствием. Спасибо продавцу за отличный товар по доступной цене!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
часы потрясающие,пришли раньше срока,все отлично упаковано,коробка целая,все бирки на месте, полный комплект, без проблем настроили. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Рима В.

Достоинства:


Комментарий:
Я долго думала какие купить остановилась на этих не сколько не жалею.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Катерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный фитнес браслет. проверила в бассейне - функционирует нормально. из особенностей - как-то умудрился \"забрать\" себе оповещения календаря айфона, в итоге они высвечиваются только на браслете. это странно.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный браслет, брали в подарок ребенку, доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем уже эту марку не в первый раз. Идеальные браслеты. Свои функции выполняют. Работают прекрасно. Телефон распознает и сразу находят друг друга.Что важно подходят и для андроида и для яблочных телефонов. Считают все верно.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, успешная покупка, немного дороговато, большая наценка, но приехали на следующий день, я доволен, бэнды кайф, взял серебристые под свой 17, стильно!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Фитнес браслетом довольна. В любое время можно проконтролировать свой пульс, физическую активность, время, сон и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Натали З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо смотрится браслет, дочка довольна, все функции не тестировали.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
приобрела не так давно, но он прошёл испытание в Красном море. никаких нареканий, но хотелось бы чтоб заряд держал побольше, а не пару недель, но это мои хотелки :)
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Цой И.

Достоинства:


Комментарий:
Получила часы в оригинальной упаковке. Подключила довольно быстро, Теперь ношу и не снимаю! Наконец-то могу корректно контролировать свой активный режим, видеть нагрузку по пульсу во время тренировок, видеть время сна. Браслет практически не ощущаю на руке. Классный экран, который деликатно ведет себя ночью, не загорается и не режет глаза. Спасибо за отличный гаджет!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Евген Х.

Достоинства:


Комментарий:
быстро доставили. все работает как надо. товар как надо, всем советую этого продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Перешёл с тройки, браслет нужен больше просто как часы. Как с прошлыми в парную не сходишь, отключаются и чтобы включить нужна зарядка.А так норм. Всеми функциями не пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Катерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы пришли вовремя, хорошие, реально заряжаются раз в три недели. Все нужные мне функции, и тренировки такие, как степпер есть. Берите, не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, заказывала в подарок, очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный браслет, работает с приложением Mi Fitness. Много параметров, которые можно измерить, спортивных режимов, вариантов оформления рабочего стола, в общем браслетик .
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок маме, дя контроля пульса. Упаковка целая, доставили в срок. По результатам использования добавлю отзыв. Добавляю отзыв. По результатам использования замечаний нет, все заявленные функции работают. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный браслет, отдельное спасибо за вкусную скидку. Ещё и не пришлось ждать месяц из Китая. Так что всецело рекомендую продавца. Не очень порадовало многообразие циферблатов в магазине и их функциональность (до этого было два браслета Honor/Huawei, у них выбор куда интереснее), но в остальном всем очень доволен, отличный подарок себе на Новый год.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Легко подключились к айфону, очень быстрая доставка товара. Функционал своеобразный, нужно время привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный браслет, с отличным. функционалом и внешним видом. Пришлось, правда, немного помучиться с его подключением, но это проблемы приложения, а не браслета. Радует, что в продаже достаточное количество ремешков для него.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, ребенок быстро настроил под себя, эксплуатация пару часов, пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
красивый фитнес браслет,но к моему телефону не подошёл
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет разобралась с ним с разу, функционал прекрасный, цвет супер, заказала по прошлому не совсем хорошему опыту сразу защиту на экран.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Браслет пушка за такие деньги. До этого были часы G-Shock все топ, но хотелось отслеживать шаги за день, так как много двигаюсь и стало интересно. Электронные часы носить бы не смог, неудобно, большие. а этот браслет просто не замечаешь даже когда спишь в них



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 10
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 210 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IP68
Влагозащита
Да
Развернуть
Размер экрана
1.72
Разрешение экрана
212?520
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсометр
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
магнитный
Емкость аккумулятора
233
Время работы в активном режиме
504
Страна производитель
Китай
Описание

Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver - фитнес-браслет с 1.72 AMOLED-экраном 212x520, частотой 60 Гц и яркостью до 1500 нит, который остаётся читаемым даже на солнце. Аккумулятор 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки при умеренном использовании.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт тем, кто хочет лёгкий браслет для учёта шагов, тренировок, сна и уведомлений, не перегруженный лишними функциями часов. Удобен для повседневной носки, бега, занятий в зале и базового контроля самочувствия.

Спорт и здоровье

Браслет отслеживает пульс, SpO?, сон, уровень стресса и поддерживает более 150 режимов активности, включая бег, вело, плавание и силовые тренировки. Водозащита 5 ATM позволяет не снимать устройство в душе и бассейне.

Смарт-функции и дизайн

Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Версия Glacier Silver отличается светлым корпусом и ремешком, которые смотрятся более универсально и легко сочетаются с повседневной одеждой.

Важные нюансы перед покупкой

Для работы требуется смартфон на Android или iOS с установленным Mi Fitness и постоянным Bluetooth-подключением. В версии для глобального рынка отсутствует встроенный GPS и NFC, поэтому для записи маршрутов нужны связка с телефоном, а для бесконтактных оплат стоит рассматривать другие устройства.



Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Олег Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет, заряда хватает на 2+ недели если не включать полный мониторинг сна. Воды не боятся, плавать можно, соответственно пыль тоже не почём.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Елена Щ.

Достоинства:


Комментарий:
браслет огонь, купила уже всей семье) от предыдущего отличается немного шириной и тем, что рамка стала уже. На мой взгляд, самый удобный браслет из всех, вообще можно не снимать
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет, оригинал, все супер, жена довольна
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анастасия В.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Всё настроилось без проблем, жаль, что из приложения zepp life нельзя данные перенести моего прошлого браслета mi band 7 на mi fitness.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
в течение 2 месяцев всё хорошо. душ выдержали, в море пока не были. 5-модель отлично выдерживала ныряние на 3-4 метра. надеюсь, эта не хуже. уровень кислорода врёт, но мне и не надо. к мониторингу сна тоже есть вопросы, в старой модели было больше похоже на правду. с телефоном коннектится нормально.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие, вроде считает шаги правильно, спасибо за качество
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный фитнес-браслет за небольшую цену. Есть инструкция на русском языке, в комплекте также магнитный провод заряда. Включаешь браслет, выбираешь русский язык, считываешь qr код, устанавливает приложение сяомишное, синхронизирует с телефоном, настраиваешь под себя и пользуешься с удовольствием. Спасибо продавцу за отличный товар по доступной цене!
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
часы потрясающие,пришли раньше срока,все отлично упаковано,коробка целая,все бирки на месте, полный комплект, без проблем настроили. рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Рима В.

Достоинства:


Комментарий:
Я долго думала какие купить остановилась на этих не сколько не жалею.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Катерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный фитнес браслет. проверила в бассейне - функционирует нормально. из особенностей - как-то умудрился \"забрать\" себе оповещения календаря айфона, в итоге они высвечиваются только на браслете. это странно.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Юлия Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный браслет, брали в подарок ребенку, доволен
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ирина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем уже эту марку не в первый раз. Идеальные браслеты. Свои функции выполняют. Работают прекрасно. Телефон распознает и сразу находят друг друга.Что важно подходят и для андроида и для яблочных телефонов. Считают все верно.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, успешная покупка, немного дороговато, большая наценка, но приехали на следующий день, я доволен, бэнды кайф, взял серебристые под свой 17, стильно!
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Фитнес браслетом довольна. В любое время можно проконтролировать свой пульс, физическую активность, время, сон и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Натали З.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо смотрится браслет, дочка довольна, все функции не тестировали.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Оксана П.

Достоинства:


Комментарий:
приобрела не так давно, но он прошёл испытание в Красном море. никаких нареканий, но хотелось бы чтоб заряд держал побольше, а не пару недель, но это мои хотелки :)
Источник: Яндекс Маркет
08.12.2025
Цой И.

Достоинства:


Комментарий:
Получила часы в оригинальной упаковке. Подключила довольно быстро, Теперь ношу и не снимаю! Наконец-то могу корректно контролировать свой активный режим, видеть нагрузку по пульсу во время тренировок, видеть время сна. Браслет практически не ощущаю на руке. Классный экран, который деликатно ведет себя ночью, не загорается и не режет глаза. Спасибо за отличный гаджет!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2025
Евген Х.

Достоинства:


Комментарий:
быстро доставили. все работает как надо. товар как надо, всем советую этого продавца!
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Перешёл с тройки, браслет нужен больше просто как часы. Как с прошлыми в парную не сходишь, отключаются и чтобы включить нужна зарядка.А так норм. Всеми функциями не пользуюсь.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Катерина И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы пришли вовремя, хорошие, реально заряжаются раз в три недели. Все нужные мне функции, и тренировки такие, как степпер есть. Берите, не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
22.11.2025
Алина

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, заказывала в подарок, очень понравились
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Елена В.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный браслет, работает с приложением Mi Fitness. Много параметров, которые можно измерить, спортивных режимов, вариантов оформления рабочего стола, в общем браслетик .
Источник: Яндекс Маркет
18.11.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
Купил в подарок маме, дя контроля пульса. Упаковка целая, доставили в срок. По результатам использования добавлю отзыв. Добавляю отзыв. По результатам использования замечаний нет, все заявленные функции работают. Можно брать.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Станислав

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный браслет, отдельное спасибо за вкусную скидку. Ещё и не пришлось ждать месяц из Китая. Так что всецело рекомендую продавца. Не очень порадовало многообразие циферблатов в магазине и их функциональность (до этого было два браслета Honor/Huawei, у них выбор куда интереснее), но в остальном всем очень доволен, отличный подарок себе на Новый год.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Яна А.

Достоинства:


Комментарий:
Легко подключились к айфону, очень быстрая доставка товара. Функционал своеобразный, нужно время привыкнуть
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2025
Мария Т.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный браслет, с отличным. функционалом и внешним видом. Пришлось, правда, немного помучиться с его подключением, но это проблемы приложения, а не браслета. Радует, что в продаже достаточное количество ремешков для него.
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Юлия Р.

Достоинства:


Комментарий:
быстрая доставка, ребенок быстро настроил под себя, эксплуатация пару часов, пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2025
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
красивый фитнес браслет,но к моему телефону не подошёл
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Наталья П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный браслет разобралась с ним с разу, функционал прекрасный, цвет супер, заказала по прошлому не совсем хорошему опыту сразу защиту на экран.
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2025
Максим Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Браслет пушка за такие деньги. До этого были часы G-Shock все топ, но хотелось отслеживать шаги за день, так как много двигаюсь и стало интересно. Электронные часы носить бы не смог, неудобно, большие. а этот браслет просто не замечаешь даже когда спишь в них


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