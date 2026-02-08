Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver
Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном 212x520, частотой 60 Гц и яркостью до 1500 нит, который остаётся читаемым даже на солнце. Аккумулятор 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки при умеренном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет лёгкий браслет для учёта шагов, тренировок, сна и уведомлений, не перегруженный лишними функциями часов. Удобен для повседневной носки, бега, занятий в зале и базового контроля самочувствия.
Спорт и здоровье
Браслет отслеживает пульс, SpO?, сон, уровень стресса и поддерживает более 150 режимов активности, включая бег, вело, плавание и силовые тренировки. Водозащита 5 ATM позволяет не снимать устройство в душе и бассейне.
Смарт-функции и дизайн
Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Версия Glacier Silver отличается светлым корпусом и ремешком, которые смотрятся более универсально и легко сочетаются с повседневной одеждой.
Важные нюансы перед покупкой
Для работы требуется смартфон на Android или iOS с установленным Mi Fitness и постоянным Bluetooth-подключением. В версии для глобального рынка отсутствует встроенный GPS и NFC, поэтому для записи маршрутов нужны связка с телефоном, а для бесконтактных оплат стоит рассматривать другие устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
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Курьерская доставка в Москве
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Xiaomi Smart Band 10 Glacier Silver - фитнес-браслет с 1.72″ AMOLED-экраном 212x520, частотой 60 Гц и яркостью до 1500 нит, который остаётся читаемым даже на солнце. Аккумулятор 233 мА·ч обеспечивает до 21 дня работы без подзарядки при умеренном использовании.
Для кого и под какие задачи
Модель подойдёт тем, кто хочет лёгкий браслет для учёта шагов, тренировок, сна и уведомлений, не перегруженный лишними функциями часов. Удобен для повседневной носки, бега, занятий в зале и базового контроля самочувствия.
Спорт и здоровье
Браслет отслеживает пульс, SpO?, сон, уровень стресса и поддерживает более 150 режимов активности, включая бег, вело, плавание и силовые тренировки. Водозащита 5 ATM позволяет не снимать устройство в душе и бассейне.
Смарт-функции и дизайн
Уведомления, будильники, таймеры, управление музыкой и камерой смартфона работают через приложение Mi Fitness. Версия Glacier Silver отличается светлым корпусом и ремешком, которые смотрятся более универсально и легко сочетаются с повседневной одеждой.
Важные нюансы перед покупкой
Для работы требуется смартфон на Android или iOS с установленным Mi Fitness и постоянным Bluetooth-подключением. В версии для глобального рынка отсутствует встроенный GPS и NFC, поэтому для записи маршрутов нужны связка с телефоном, а для бесконтактных оплат стоит рассматривать другие устройства.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет, заряда хватает на 2+ недели если не включать полный мониторинг сна. Воды не боятся, плавать можно, соответственно пыль тоже не почём.
Достоинства:
Комментарий:
браслет огонь, купила уже всей семье) от предыдущего отличается немного шириной и тем, что рамка стала уже. На мой взгляд, самый удобный браслет из всех, вообще можно не снимать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет, оригинал, все супер, жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Всё настроилось без проблем, жаль, что из приложения zepp life нельзя данные перенести моего прошлого браслета mi band 7 на mi fitness.
Достоинства:
Комментарий:
в течение 2 месяцев всё хорошо. душ выдержали, в море пока не были. 5-модель отлично выдерживала ныряние на 3-4 метра. надеюсь, эта не хуже. уровень кислорода врёт, но мне и не надо. к мониторингу сна тоже есть вопросы, в старой модели было больше похоже на правду. с телефоном коннектится нормально.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, вроде считает шаги правильно, спасибо за качество
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фитнес-браслет за небольшую цену. Есть инструкция на русском языке, в комплекте также магнитный провод заряда. Включаешь браслет, выбираешь русский язык, считываешь qr код, устанавливает приложение сяомишное, синхронизирует с телефоном, настраиваешь под себя и пользуешься с удовольствием. Спасибо продавцу за отличный товар по доступной цене!
Достоинства:
Комментарий:
часы потрясающие,пришли раньше срока,все отлично упаковано,коробка целая,все бирки на месте, полный комплект, без проблем настроили. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я долго думала какие купить остановилась на этих не сколько не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный фитнес браслет. проверила в бассейне - функционирует нормально. из особенностей - как-то умудрился \"забрать\" себе оповещения календаря айфона, в итоге они высвечиваются только на браслете. это странно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный браслет, брали в подарок ребенку, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем уже эту марку не в первый раз. Идеальные браслеты. Свои функции выполняют. Работают прекрасно. Телефон распознает и сразу находят друг друга.Что важно подходят и для андроида и для яблочных телефонов. Считают все верно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, успешная покупка, немного дороговато, большая наценка, но приехали на следующий день, я доволен, бэнды кайф, взял серебристые под свой 17, стильно!
Достоинства:
Комментарий:
Фитнес браслетом довольна. В любое время можно проконтролировать свой пульс, физическую активность, время, сон и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо смотрится браслет, дочка довольна, все функции не тестировали.
Достоинства:
Комментарий:
приобрела не так давно, но он прошёл испытание в Красном море. никаких нареканий, но хотелось бы чтоб заряд держал побольше, а не пару недель, но это мои хотелки :)
Достоинства:
Комментарий:
Получила часы в оригинальной упаковке. Подключила довольно быстро, Теперь ношу и не снимаю! Наконец-то могу корректно контролировать свой активный режим, видеть нагрузку по пульсу во время тренировок, видеть время сна. Браслет практически не ощущаю на руке. Классный экран, который деликатно ведет себя ночью, не загорается и не режет глаза. Спасибо за отличный гаджет!!!
Достоинства:
Комментарий:
быстро доставили. все работает как надо. товар как надо, всем советую этого продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Перешёл с тройки, браслет нужен больше просто как часы. Как с прошлыми в парную не сходишь, отключаются и чтобы включить нужна зарядка.А так норм. Всеми функциями не пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Часы пришли вовремя, хорошие, реально заряжаются раз в три недели. Все нужные мне функции, и тренировки такие, как степпер есть. Берите, не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, заказывала в подарок, очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный браслет, работает с приложением Mi Fitness. Много параметров, которые можно измерить, спортивных режимов, вариантов оформления рабочего стола, в общем браслетик .
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок маме, дя контроля пульса. Упаковка целая, доставили в срок. По результатам использования добавлю отзыв. Добавляю отзыв. По результатам использования замечаний нет, все заявленные функции работают. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный браслет, отдельное спасибо за вкусную скидку. Ещё и не пришлось ждать месяц из Китая. Так что всецело рекомендую продавца. Не очень порадовало многообразие циферблатов в магазине и их функциональность (до этого было два браслета Honor/Huawei, у них выбор куда интереснее), но в остальном всем очень доволен, отличный подарок себе на Новый год.
Достоинства:
Комментарий:
Легко подключились к айфону, очень быстрая доставка товара. Функционал своеобразный, нужно время привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный браслет, с отличным. функционалом и внешним видом. Пришлось, правда, немного помучиться с его подключением, но это проблемы приложения, а не браслета. Радует, что в продаже достаточное количество ремешков для него.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, ребенок быстро настроил под себя, эксплуатация пару часов, пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
красивый фитнес браслет,но к моему телефону не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет разобралась с ним с разу, функционал прекрасный, цвет супер, заказала по прошлому не совсем хорошему опыту сразу защиту на экран.
Достоинства:
Комментарий:
Браслет пушка за такие деньги. До этого были часы G-Shock все топ, но хотелось отслеживать шаги за день, так как много двигаюсь и стало интересно. Электронные часы носить бы не смог, неудобно, большие. а этот браслет просто не замечаешь даже когда спишь в них
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 10 (BHR07PSGL) Glacier Silver
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет, заряда хватает на 2+ недели если не включать полный мониторинг сна. Воды не боятся, плавать можно, соответственно пыль тоже не почём.
Достоинства:
Комментарий:
браслет огонь, купила уже всей семье) от предыдущего отличается немного шириной и тем, что рамка стала уже. На мой взгляд, самый удобный браслет из всех, вообще можно не снимать
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет, оригинал, все супер, жена довольна
Достоинства:
Комментарий:
Супер! Всё настроилось без проблем, жаль, что из приложения zepp life нельзя данные перенести моего прошлого браслета mi band 7 на mi fitness.
Достоинства:
Комментарий:
в течение 2 месяцев всё хорошо. душ выдержали, в море пока не были. 5-модель отлично выдерживала ныряние на 3-4 метра. надеюсь, эта не хуже. уровень кислорода врёт, но мне и не надо. к мониторингу сна тоже есть вопросы, в старой модели было больше похоже на правду. с телефоном коннектится нормально.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие, вроде считает шаги правильно, спасибо за качество
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фитнес-браслет за небольшую цену. Есть инструкция на русском языке, в комплекте также магнитный провод заряда. Включаешь браслет, выбираешь русский язык, считываешь qr код, устанавливает приложение сяомишное, синхронизирует с телефоном, настраиваешь под себя и пользуешься с удовольствием. Спасибо продавцу за отличный товар по доступной цене!
Достоинства:
Комментарий:
часы потрясающие,пришли раньше срока,все отлично упаковано,коробка целая,все бирки на месте, полный комплект, без проблем настроили. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Я долго думала какие купить остановилась на этих не сколько не жалею.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный фитнес браслет. проверила в бассейне - функционирует нормально. из особенностей - как-то умудрился \"забрать\" себе оповещения календаря айфона, в итоге они высвечиваются только на браслете. это странно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный браслет, брали в подарок ребенку, доволен
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем уже эту марку не в первый раз. Идеальные браслеты. Свои функции выполняют. Работают прекрасно. Телефон распознает и сразу находят друг друга.Что важно подходят и для андроида и для яблочных телефонов. Считают все верно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы, успешная покупка, немного дороговато, большая наценка, но приехали на следующий день, я доволен, бэнды кайф, взял серебристые под свой 17, стильно!
Достоинства:
Комментарий:
Фитнес браслетом довольна. В любое время можно проконтролировать свой пульс, физическую активность, время, сон и т.д.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо смотрится браслет, дочка довольна, все функции не тестировали.
Достоинства:
Комментарий:
приобрела не так давно, но он прошёл испытание в Красном море. никаких нареканий, но хотелось бы чтоб заряд держал побольше, а не пару недель, но это мои хотелки :)
Достоинства:
Комментарий:
Получила часы в оригинальной упаковке. Подключила довольно быстро, Теперь ношу и не снимаю! Наконец-то могу корректно контролировать свой активный режим, видеть нагрузку по пульсу во время тренировок, видеть время сна. Браслет практически не ощущаю на руке. Классный экран, который деликатно ведет себя ночью, не загорается и не режет глаза. Спасибо за отличный гаджет!!!
Достоинства:
Комментарий:
быстро доставили. все работает как надо. товар как надо, всем советую этого продавца!
Достоинства:
Комментарий:
Перешёл с тройки, браслет нужен больше просто как часы. Как с прошлыми в парную не сходишь, отключаются и чтобы включить нужна зарядка.А так норм. Всеми функциями не пользуюсь.
Достоинства:
Комментарий:
Часы пришли вовремя, хорошие, реально заряжаются раз в три недели. Все нужные мне функции, и тренировки такие, как степпер есть. Берите, не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, заказывала в подарок, очень понравились
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный браслет, работает с приложением Mi Fitness. Много параметров, которые можно измерить, спортивных режимов, вариантов оформления рабочего стола, в общем браслетик .
Достоинства:
Комментарий:
Купил в подарок маме, дя контроля пульса. Упаковка целая, доставили в срок. По результатам использования добавлю отзыв. Добавляю отзыв. По результатам использования замечаний нет, все заявленные функции работают. Можно брать.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный браслет, отдельное спасибо за вкусную скидку. Ещё и не пришлось ждать месяц из Китая. Так что всецело рекомендую продавца. Не очень порадовало многообразие циферблатов в магазине и их функциональность (до этого было два браслета Honor/Huawei, у них выбор куда интереснее), но в остальном всем очень доволен, отличный подарок себе на Новый год.
Достоинства:
Комментарий:
Легко подключились к айфону, очень быстрая доставка товара. Функционал своеобразный, нужно время привыкнуть
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный браслет, с отличным. функционалом и внешним видом. Пришлось, правда, немного помучиться с его подключением, но это проблемы приложения, а не браслета. Радует, что в продаже достаточное количество ремешков для него.
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, ребенок быстро настроил под себя, эксплуатация пару часов, пока без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
красивый фитнес браслет,но к моему телефону не подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Отличный браслет разобралась с ним с разу, функционал прекрасный, цвет супер, заказала по прошлому не совсем хорошему опыту сразу защиту на экран.
Достоинства:
Комментарий:
Браслет пушка за такие деньги. До этого были часы G-Shock все топ, но хотелось отслеживать шаги за день, так как много двигаюсь и стало интересно. Электронные часы носить бы не смог, неудобно, большие. а этот браслет просто не замечаешь даже когда спишь в них