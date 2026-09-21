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Умные часы Mibro A3 Dark Gray купить с доставкой в Москве
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Умные часы Mibro A3 Dark Gray

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Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 4
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Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 6
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 7
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 8
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 9
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 10
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 11
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 12
Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг физической активности, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, дыхательные упражнения
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 1
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 2
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 3
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 4
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 5
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 6
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 7
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 8
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 9
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 10
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 11
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 12
  • Умные часы Mibro A3 Dark Gray - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705958
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Характеристики

Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Плотность пикселей
391
Вибрация
да
Датчики
пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг физической активности, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, дыхательные упражнения
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х8х3
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Mibro A3 Dark Gray

В стремительно развивающемся мире носимых технологий умные часы Mibro A3 выделяются как образец элегантности и многофункциональности. Это не просто устройство для отображения времени, а персональный помощник, надежный спутник и стильный аксессуар, отражающий индивидуальность владельца.

Отзывы о товаре Умные часы Mibro A3 Dark Gray




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Характеристики
Бренд
Mibro
Тип товара
Умные часы
Линейка
Mibro A3
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Размер экрана, дюйм
1.39
Разрешение экрана
360?360
Развернуть
Плотность пикселей
391
Вибрация
да
Датчики
пульсометр
Навигация, передача данных
GPS
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня стресса, мониторинг физической активности, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ), мониторинг уровня кислорода в крови, дыхательные упражнения
Поддержка Bluetooth
Да
Емкость аккумулятора, мAч
300
Время работы в активном режиме
6
Страна производитель
Китай
Описание
В стремительно развивающемся мире носимых технологий умные часы Mibro A3 выделяются как образец элегантности и многофункциональности. Это не просто устройство для отображения времени, а персональный помощник, надежный спутник и стильный аксессуар, отражающий индивидуальность владельца.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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