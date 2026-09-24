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Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка

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Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 1
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 2
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 3
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 4
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 5
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 6
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 7
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 8
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 9
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 10
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 11
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 12
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 13
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 1
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 2
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 3
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 4
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 5
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 6
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 7
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 8
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 9
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 10
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 11
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 12
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 13
  • Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556133704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Трек-лист
Neverender, Generator, Afterimage, One Night/All Night, Dear Alan Incognito, Mannequin Love, Moonlight Rendez-Vous, Explorer, Muscle Memory, Harpy Dream, Saturnine, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка

Альбом французского дуэта Justice, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой двойной виниловый релиз, который включает в себя множество треков, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы электронной музыки, дэнс-попа и рок-звучания.

Отзывы о товаре Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[5056556133704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Justice
Альбом (сингл)
Hyperdrama
Трек-лист
Neverender, Generator, Afterimage, One Night/All Night, Dear Alan Incognito, Mannequin Love, Moonlight Rendez-Vous, Explorer, Muscle Memory, Harpy Dream, Saturnine, The End
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Альбом французского дуэта Justice, выпущенный в 2021 году. Альбом представляет собой двойной виниловый релиз, который включает в себя множество треков, демонстрирующих характерный стиль группы, сочетающий элементы электронной музыки, дэнс-попа и рок-звучания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Justice - Hyperdrama (5056556133704) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5240 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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