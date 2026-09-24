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(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка

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(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 1
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 2
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 3
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 4
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 5
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 6
(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
(Crosses)
Альбом (сингл)
Permanent.Radiant
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 1
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 2
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 3
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 4
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 5
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 6
  • (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624858478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
(Crosses)
Альбом (сингл)
Permanent.Radiant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sensation, Vivien, Cadavre Exquis, Day One, Holier, Procession
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sensation, Vivien, Cadavre Exquis, Day One, Holier, Procession

Отзывы о товаре (Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624858478]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
(Crosses)
Альбом (сингл)
Permanent.Radiant
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Sensation, Vivien, Cadavre Exquis, Day One, Holier, Procession
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sensation, Vivien, Cadavre Exquis, Day One, Holier, Procession
Самовывоз
Доставка
Отзывы


(Crosses) - Permanent.Radiant (EP) (coloured) (0093624858478) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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