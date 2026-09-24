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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка

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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 3
OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705217
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка
5 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0810155840051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
AMS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
AMS
Barcode
[0810155840051]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Zombi
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: LAlba Dei Morti Viventi, Zombi, Safari, Torte In Faccia, Ai Margini Della Follia Zaratozom, La Caccia, Tirassegno, Oblio, Risveglio, Seven Names


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Zombi (Goblin) (coloured) (0810155840051) виниловая пластинка - купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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