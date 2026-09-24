Описание товара The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка

После того как группа The National закончила саундчек для своего концерта в Ванкувере 5 июня 2023 года, она просто продолжала играть. Что-то зарождалось: Язвительные гитарные партии Аарона и Брайса Десснеров встретились с фирменным барабанным боем Брайана Девендорфа. Когда басист Скотт Девендорф включился в игру, Мэтт Бернингер начал напевать строки, которые созревали в нем уже несколько лет. "Детектор дыма, детектор дыма / Все, что тебе нужно сделать, это защитить ее", - напевал он. Их звукорежиссер запустил запись, и внезапно получился 12-минутный джем. Они поняли, что у них есть что-то особенное, и вскоре отнесли живую запись в студию Аарона. Они вырезали несколько минут, но в остальном сохранили то, что было на сцене в Ванкувере. Эта песня, "Smoke Detector", стала венцом "Laugh Track", удивительной второй половины двойного альбома, который начался в апреле с "First Two Pages of Frankenstein". Она оказалась заключительной главой произведения, которое иначе было бы написано вместе с альбомом-спутником, - завершающим актом катарсиса, который показывает, через что пришлось пройти The National за последние три года. Два года назад строчка "Smoke Detector" была одним из немногих обрывков, которые Мэтт смог написать во время депрессии, и в то время, когда группа сомневалась в том, что когда-нибудь выпустит еще один альбом. После пандемии их новая вера друг в друга возродила их творческие способности. альбом "Weird Goodbyes", выпущенный в августе 2022 года, стал их первым прорывом и первым вкусом новой эры. "Мы выпустили его очень быстро, потому что он был похож на ребенка, родившегося в темноте, или что-то в этом роде", - смеется Мэтт. "Мы должны были показать его людям". Но когда они, наконец, приступили к работе над этим обширным трудом, они решили не включать "Weird Goodbyes" в альбом "Frankenstein". "Было ощущение, что история уже рассказана. Это была своя собственная вещь", - говорит Аарон. "Но в то же время было ощущение, что она имеет отношение к тому, что мы делаем. Это было частью логики создания еще одной пластинки - мы хотели дать "Weird Goodbyes" свой собственный дом". "Laugh Track" - это, пожалуй, самый музыкально безусловный альбом группы за последние годы. Он вызывающий, но при этом легкий на подъем, и в нем столько же редкой, безудержной красоты, сколько и мрачности. В тематическом плане между "Frankenstein" и "Laugh Track" нет намеренного разделения. Если в "Франкенштейне" Мэтт больше искал убежища, то здесь у него новый, ясный взгляд на то, что имеет значение. Его острая потребность в близости усугубляется все возрастающим страхом перед нереальностью современной жизни. Герои этого альбома (без имен, за исключением тур-менеджера по имени Элис - только "я" и "ты") прикрывают друг друга, мечтают друг о друге и помогают поддерживать видимость - искупая обещание взаимной заботы, которое Мэтт дал в заключительной песне "Франкенштейна" "Send for Me". Если "Frankenstein" был знаком восстановления доверия между отдельными элементами группы, то живой и любопытный "Laugh Track" является уверенным продуктом этого процесса и заявлением о намерениях на сегодняшний день и на будущее.