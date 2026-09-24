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The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка

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The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 1
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 2
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 3
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 4
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 5
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 6
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 7
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 8
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 9
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 10
The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Laugh Track
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 3
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 4
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 5
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 6
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 7
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 8
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 9
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 10
  • The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб. 
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В наличии
Код товара: 705206
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The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка
5 240 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400067998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Laugh Track
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Alphabet City, Deep End (Paul's In Pieces), Weird Goodbyes, Turn Off The House, Dreaming, Laugh Track, Space Invader, Hornets, Coat On A Hook, Tour Manager, Crumble, Smoke Detector
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка

После того как группа The National закончила саундчек для своего концерта в Ванкувере 5 июня 2023 года, она просто продолжала играть. Что-то зарождалось: Язвительные гитарные партии Аарона и Брайса Десснеров встретились с фирменным барабанным боем Брайана Девендорфа. Когда басист Скотт Девендорф включился в игру, Мэтт Бернингер начал напевать строки, которые созревали в нем уже несколько лет. "Детектор дыма, детектор дыма / Все, что тебе нужно сделать, это защитить ее", - напевал он. Их звукорежиссер запустил запись, и внезапно получился 12-минутный джем. Они поняли, что у них есть что-то особенное, и вскоре отнесли живую запись в студию Аарона. Они вырезали несколько минут, но в остальном сохранили то, что было на сцене в Ванкувере. Эта песня, "Smoke Detector", стала венцом "Laugh Track", удивительной второй половины двойного альбома, который начался в апреле с "First Two Pages of Frankenstein". Она оказалась заключительной главой произведения, которое иначе было бы написано вместе с альбомом-спутником, - завершающим актом катарсиса, который показывает, через что пришлось пройти The National за последние три года. Два года назад строчка "Smoke Detector" была одним из немногих обрывков, которые Мэтт смог написать во время депрессии, и в то время, когда группа сомневалась в том, что когда-нибудь выпустит еще один альбом. После пандемии их новая вера друг в друга возродила их творческие способности. альбом "Weird Goodbyes", выпущенный в августе 2022 года, стал их первым прорывом и первым вкусом новой эры. "Мы выпустили его очень быстро, потому что он был похож на ребенка, родившегося в темноте, или что-то в этом роде", - смеется Мэтт. "Мы должны были показать его людям". Но когда они, наконец, приступили к работе над этим обширным трудом, они решили не включать "Weird Goodbyes" в альбом "Frankenstein". "Было ощущение, что история уже рассказана. Это была своя собственная вещь", - говорит Аарон. "Но в то же время было ощущение, что она имеет отношение к тому, что мы делаем. Это было частью логики создания еще одной пластинки - мы хотели дать "Weird Goodbyes" свой собственный дом". "Laugh Track" - это, пожалуй, самый музыкально безусловный альбом группы за последние годы. Он вызывающий, но при этом легкий на подъем, и в нем столько же редкой, безудержной красоты, сколько и мрачности. В тематическом плане между "Frankenstein" и "Laugh Track" нет намеренного разделения. Если в "Франкенштейне" Мэтт больше искал убежища, то здесь у него новый, ясный взгляд на то, что имеет значение. Его острая потребность в близости усугубляется все возрастающим страхом перед нереальностью современной жизни. Герои этого альбома (без имен, за исключением тур-менеджера по имени Элис - только "я" и "ты") прикрывают друг друга, мечтают друг о друге и помогают поддерживать видимость - искупая обещание взаимной заботы, которое Мэтт дал в заключительной песне "Франкенштейна" "Send for Me". Если "Frankenstein" был знаком восстановления доверия между отдельными элементами группы, то живой и любопытный "Laugh Track" является уверенным продуктом этого процесса и заявлением о намерениях на сегодняшний день и на будущее.

Отзывы о товаре The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400067998]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
Laugh Track
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Alphabet City, Deep End (Paul's In Pieces), Weird Goodbyes, Turn Off The House, Dreaming, Laugh Track, Space Invader, Hornets, Coat On A Hook, Tour Manager, Crumble, Smoke Detector
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
После того как группа The National закончила саундчек для своего концерта в Ванкувере 5 июня 2023 года, она просто продолжала играть. Что-то зарождалось: Язвительные гитарные партии Аарона и Брайса Десснеров встретились с фирменным барабанным боем Брайана Девендорфа. Когда басист Скотт Девендорф включился в игру, Мэтт Бернингер начал напевать строки, которые созревали в нем уже несколько лет. "Детектор дыма, детектор дыма / Все, что тебе нужно сделать, это защитить ее", - напевал он. Их звукорежиссер запустил запись, и внезапно получился 12-минутный джем. Они поняли, что у них есть что-то особенное, и вскоре отнесли живую запись в студию Аарона. Они вырезали несколько минут, но в остальном сохранили то, что было на сцене в Ванкувере. Эта песня, "Smoke Detector", стала венцом "Laugh Track", удивительной второй половины двойного альбома, который начался в апреле с "First Two Pages of Frankenstein". Она оказалась заключительной главой произведения, которое иначе было бы написано вместе с альбомом-спутником, - завершающим актом катарсиса, который показывает, через что пришлось пройти The National за последние три года. Два года назад строчка "Smoke Detector" была одним из немногих обрывков, которые Мэтт смог написать во время депрессии, и в то время, когда группа сомневалась в том, что когда-нибудь выпустит еще один альбом. После пандемии их новая вера друг в друга возродила их творческие способности. альбом "Weird Goodbyes", выпущенный в августе 2022 года, стал их первым прорывом и первым вкусом новой эры. "Мы выпустили его очень быстро, потому что он был похож на ребенка, родившегося в темноте, или что-то в этом роде", - смеется Мэтт. "Мы должны были показать его людям". Но когда они, наконец, приступили к работе над этим обширным трудом, они решили не включать "Weird Goodbyes" в альбом "Frankenstein". "Было ощущение, что история уже рассказана. Это была своя собственная вещь", - говорит Аарон. "Но в то же время было ощущение, что она имеет отношение к тому, что мы делаем. Это было частью логики создания еще одной пластинки - мы хотели дать "Weird Goodbyes" свой собственный дом". "Laugh Track" - это, пожалуй, самый музыкально безусловный альбом группы за последние годы. Он вызывающий, но при этом легкий на подъем, и в нем столько же редкой, безудержной красоты, сколько и мрачности. В тематическом плане между "Frankenstein" и "Laugh Track" нет намеренного разделения. Если в "Франкенштейне" Мэтт больше искал убежища, то здесь у него новый, ясный взгляд на то, что имеет значение. Его острая потребность в близости усугубляется все возрастающим страхом перед нереальностью современной жизни. Герои этого альбома (без имен, за исключением тур-менеджера по имени Элис - только "я" и "ты") прикрывают друг друга, мечтают друг о друге и помогают поддерживать видимость - искупая обещание взаимной заботы, которое Мэтт дал в заключительной песне "Франкенштейна" "Send for Me". Если "Frankenstein" был знаком восстановления доверия между отдельными элементами группы, то живой и любопытный "Laugh Track" является уверенным продуктом этого процесса и заявлением о намерениях на сегодняшний день и на будущее.
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The National - Laugh Track (coloured) (0191400067998) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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