Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705107
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
330
Описание товара Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black
Soundcore H30i - беспроводные наушники, которые выполнены в складном корпусе, весят 183 грамма и оснащены 40-миллиметровыми драйверами. Характеристики звука можно отрегулировать в приложении Soundcore: там доступны как готовые пресеты эквалайзера, так и ручная настройка. Вдобавок поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам при помощи модуля Bluetooth 5.3. Автономность составляет до 70 часов, а функция быстрой зарядки обеспечит четыре часа воспроизведения музыки после 5 минут у розетки.
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Soundcore H30i - беспроводные наушники, которые выполнены в складном корпусе, весят 183 грамма и оснащены 40-миллиметровыми драйверами. Характеристики звука можно отрегулировать в приложении Soundcore: там доступны как готовые пресеты эквалайзера, так и ручная настройка. Вдобавок поддерживается одновременное подключение к нескольким устройствам при помощи модуля Bluetooth 5.3. Автономность составляет до 70 часов, а функция быстрой зарядки обеспечит четыре часа воспроизведения музыки после 5 минут у розетки.
Нашники Soundcore H30i (A3012G11) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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