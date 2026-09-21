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Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий купить с доставкой в Москве
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Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий

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Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 1
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 2
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 3
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 4
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 5
Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 1
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 2
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 3
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 4
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 5
  • Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704293
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор нагрева
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
220
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х14х10
Вес, г.
920

Описание товара Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий

Утюг Maxwell MW-3056 обладает незаменимым регулятором, при помощи которого у вас появится возможность подобрать необходимую температуру нагрева для одежды из различных типов тканей. Как нельзя кстати придется и функция вертикального отпаривания, позволяющая разутюжить шторы и тюль, приложив минимум усилий

Отзывы о товаре Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Утюги
Дополнительный цвет
синий
Основной цвет
белый
Прочее
индикатор нагрева
Страна бренда
Австрия
Страна производства
Китай
Максимальная мощность, Вт
1800
Объём резервуара для воды
220
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Парогенератор
нет
Развернуть
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
120
Длина сетевого шнура
1.8
Функции и особенности
вертикальное отпаривание, распылитель воды, самоочистка
Страна производитель
Китай
Описание
Утюг Maxwell MW-3056 обладает незаменимым регулятором, при помощи которого у вас появится возможность подобрать необходимую температуру нагрева для одежды из различных типов тканей. Как нельзя кстати придется и функция вертикального отпаривания, позволяющая разутюжить шторы и тюль, приложив минимум усилий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Утюг Maxwell MW-3056 1800Вт белый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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