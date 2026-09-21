Top.Mail.Ru
Чайник электрический Rondell RDE-1002 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Rondell RDE-1002

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 1
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 2
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 3
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 4
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 5
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 6
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 7
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 8
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 9
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 10
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 11
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 12
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 13
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 14
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 15
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 16
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 17
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 18
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 19
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 20
Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 1
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 2
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 3
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 4
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 5
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 6
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 7
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 8
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 9
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 10
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 11
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 12
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 13
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 14
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 15
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 16
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 17
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 18
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 19
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 20
  • Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704223
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Размеры в упаковке, см
26х23х23
Вес, кг.
1.86

Описание товара Чайник электрический Rondell RDE-1002

Электрочайник Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением любой кухни. Чайник обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, экономя ваше время. Объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для средней семьи или офиса. Чайник выполнен в элегантном черном цвете, а корпус из металла добавляет ему прочности и долговечности. Металлический корпус не только придает устройству современный вид, но и способствует лучшему сохранению тепла. Кроме того, модели с закрытым нагревательным элементом обеспечивают более легкую чистку и минимизируют образование накипи, что продлевает срок службы чайника. Электрочайник Rondell сочетает в себе надежность, продуманный дизайн и высокую производительность, благодаря чему каждый процесс приготовления чая становится легко и приятно.

Отзывы о товаре Чайник электрический Rondell RDE-1002




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Описание
Электрочайник Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет отличным дополнением любой кухни. Чайник обладает мощностью 2200 Вт, что обеспечивает быстрое закипание воды, экономя ваше время. Объем в 1,7 литра делает его идеальным выбором для средней семьи или офиса. Чайник выполнен в элегантном черном цвете, а корпус из металла добавляет ему прочности и долговечности. Металлический корпус не только придает устройству современный вид, но и способствует лучшему сохранению тепла. Кроме того, модели с закрытым нагревательным элементом обеспечивают более легкую чистку и минимизируют образование накипи, что продлевает срок службы чайника. Электрочайник Rondell сочетает в себе надежность, продуманный дизайн и высокую производительность, благодаря чему каждый процесс приготовления чая становится легко и приятно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Rondell RDE-1002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...