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Пылесос Maxwell MW-3247 купить с доставкой в Москве
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Пылесос Maxwell MW-3247

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Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 1
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 2
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 3
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 4
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 5
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 6
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 7
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 8
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 9
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 10
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 11
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 12
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 13
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 14
Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
35
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 1
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 2
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 3
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 4
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 5
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 6
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 7
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 8
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 9
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 10
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 11
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 12
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 13
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 14
  • Пылесос Maxwell MW-3247 - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704205
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, щелевая, электрощетка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х22х18
Вес, кг.
2.8

Описание товара Пылесос Maxwell MW-3247

Вертикальные пылесосы Maxwell представляют собой удобное и функциональное решение для сухой уборки дома. Этот стильный серый пылесос оснащен цельной трубой всасывания, что обеспечивает его надежность и долговечность. На ручке устройства расположен удобный регулятор мощности, позволяющий легко адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности. Пылесос работает от мощного аккумулятора типа Li-Ion емкостью 2200 мА·ч, обеспечивая до 35 минут автономной работы. При этом, для полной зарядки потребуется всего 5 часов, что делает его удобным для регулярного использования. Несмотря на высокую производительность, Maxwell сохранил компактность и легкость – вес всего 2,8 кг. Контейнер для сбора пыли объемом 0,4 литра легко очищается после каждой уборки, обеспечивая поддержание чистоты без лишних хлопот. Пылесос потребляет 120 Вт, демонстрируя баланс между эффективностью и экономичностью. Произведенный в Китае брендом Maxwell, этот пылесос рассчитан на длительное использование и станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Maxwell MW-3247




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Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, щелевая, электрощетка, щетка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.4
Регулятор мощности
на ручке
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания
120 Вт
Развернуть
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Время работы от аккумулятора, мин
35
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы Maxwell представляют собой удобное и функциональное решение для сухой уборки дома. Этот стильный серый пылесос оснащен цельной трубой всасывания, что обеспечивает его надежность и долговечность. На ручке устройства расположен удобный регулятор мощности, позволяющий легко адаптировать силу всасывания в зависимости от типа поверхности. Пылесос работает от мощного аккумулятора типа Li-Ion емкостью 2200 мА·ч, обеспечивая до 35 минут автономной работы. При этом, для полной зарядки потребуется всего 5 часов, что делает его удобным для регулярного использования. Несмотря на высокую производительность, Maxwell сохранил компактность и легкость – вес всего 2,8 кг. Контейнер для сбора пыли объемом 0,4 литра легко очищается после каждой уборки, обеспечивая поддержание чистоты без лишних хлопот. Пылесос потребляет 120 Вт, демонстрируя баланс между эффективностью и экономичностью. Произведенный в Китае брендом Maxwell, этот пылесос рассчитан на длительное использование и станет вашим надежным помощником в поддержании чистоты и уюта в доме.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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