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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 19
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 20
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 21
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 19
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 20
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 21
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703946
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
46.9x28.0x37.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х42х33
Вес, кг.
12.8

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная

Быстро размораживайте продукты, легко разогревайте пищу и с удовольствием готовьте разнообразные блюда в микроволновой печи Hyundai HYM-D3012 с функцией автоповара. Модель обладает вместительной камерой на 25 л и поворотным столом диаметром почти 29 см. У устройства оптимальная мощность – 900 Вт. Одним нажатием выбирайте нужную функцию - разморозку по времени или весу, регулировку мощности, включение автоповара, запуск таймера или настройку часов. На светодиодном LED-дисплее отображается необходимая информация о приготовлении. Удобный поворотный регулятор поможет выбрать нужные значения времени, мощности и другие параметры. Микроволновая печь обладает автоматическими программами готовки с заранее установленными временем и температурой. Быстро и легко запекайте картофель, мясо, рыбу и овощи, делайте пасту, попкорн, готовьте напитки или включайте автонагрев на максимальной мощности. Установите необходимое время для разморозки продуктов или приготовления пищи с помощью таймера. Микроволновая печь HYM-D3012 представлена в стильной черной расцветке. Устройство отличается элегантным и лаконичным дизайном. Дверца открывается за удобную ручку, что делает модель надежной и простой в эксплуатации.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3012 25л. 800Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
28.8 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
46.9x28.0x37.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Быстро размораживайте продукты, легко разогревайте пищу и с удовольствием готовьте разнообразные блюда в микроволновой печи Hyundai HYM-D3012 с функцией автоповара. Модель обладает вместительной камерой на 25 л и поворотным столом диаметром почти 29 см. У устройства оптимальная мощность – 900 Вт. Одним нажатием выбирайте нужную функцию - разморозку по времени или весу, регулировку мощности, включение автоповара, запуск таймера или настройку часов. На светодиодном LED-дисплее отображается необходимая информация о приготовлении. Удобный поворотный регулятор поможет выбрать нужные значения времени, мощности и другие параметры. Микроволновая печь обладает автоматическими программами готовки с заранее установленными временем и температурой. Быстро и легко запекайте картофель, мясо, рыбу и овощи, делайте пасту, попкорн, готовьте напитки или включайте автонагрев на максимальной мощности. Установите необходимое время для разморозки продуктов или приготовления пищи с помощью таймера. Микроволновая печь HYM-D3012 представлена в стильной черной расцветке. Устройство отличается элегантным и лаконичным дизайном. Дверца открывается за удобную ручку, что делает модель надежной и простой в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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