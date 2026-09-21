Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
350
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703881
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Характеристики
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х38х35
Вес, кг.
3.25
Описание товара Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный
Яркий красный пылесос VITEK создан для эффективной сухой уборки, не занимая лишнего места благодаря компактному весу — всего 3,25 кг. Мощность всасывания 350 Вт легко справляется с повседневной пылью и шерстью домашних животных. Потребляемая мощность 1800 Вт обеспечивает энергию для высокой производительности, а контейнер вместо мешка делает уход за устройством простым и быстрым. Телескопическая труба позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест, а сетевой шнур длиной 5 метров даёт свободу передвижения по квартире. Настроить интенсивность работы легко — регулятор мощности удобно размещён на корпусе.
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Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Яркий красный пылесос VITEK создан для эффективной сухой уборки, не занимая лишнего места благодаря компактному весу — всего 3,25 кг. Мощность всасывания 350 Вт легко справляется с повседневной пылью и шерстью домашних животных. Потребляемая мощность 1800 Вт обеспечивает энергию для высокой производительности, а контейнер вместо мешка делает уход за устройством простым и быстрым. Телескопическая труба позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест, а сетевой шнур длиной 5 метров даёт свободу передвижения по квартире. Настроить интенсивность работы легко — регулятор мощности удобно размещён на корпусе.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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