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Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный

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Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 1
Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 2
Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Мощность всасывания, Вт
350
  • Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 1
  • Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 2
  • Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703881
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х38х35
Вес, кг.
3.25

Описание товара Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный

Яркий красный пылесос VITEK создан для эффективной сухой уборки, не занимая лишнего места благодаря компактному весу — всего 3,25 кг. Мощность всасывания 350 Вт легко справляется с повседневной пылью и шерстью домашних животных. Потребляемая мощность 1800 Вт обеспечивает энергию для высокой производительности, а контейнер вместо мешка делает уход за устройством простым и быстрым. Телескопическая труба позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест, а сетевой шнур длиной 5 метров даёт свободу передвижения по квартире. Настроить интенсивность работы легко — регулятор мощности удобно размещён на корпусе.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Vitek VT-1830 1800Вт красный/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос
Цвет
красный
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
350
Длина сетевого шнура
5
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Страна производитель
Китай
Описание
Яркий красный пылесос VITEK создан для эффективной сухой уборки, не занимая лишнего места благодаря компактному весу — всего 3,25 кг. Мощность всасывания 350 Вт легко справляется с повседневной пылью и шерстью домашних животных. Потребляемая мощность 1800 Вт обеспечивает энергию для высокой производительности, а контейнер вместо мешка делает уход за устройством простым и быстрым. Телескопическая труба позволяет без труда дотянуться до труднодоступных мест, а сетевой шнур длиной 5 метров даёт свободу передвижения по квартире. Настроить интенсивность работы легко — регулятор мощности удобно размещён на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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