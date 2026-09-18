Моющий пылесос Bosch BWD421PRO Serie 4 AquaWash&Clean ProPower
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287552
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
10.5
Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD421PRO Serie 4 AquaWash&Clean ProPower
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен набором аксессуаров ProPerform для более эффективной уборки.
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Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен набором аксессуаров ProPerform для более эффективной уборки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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