Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х26
Вес, кг.
15.1
Описание товара Пылесос Karcher DS 6 Plus 650Вт белый/черный
Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99.95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.
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Пылесос с аквафильтром DS 6 Plus тщательно очищает не только полы, но и выпускаемый воздух. Задерживая 99.95 % пыли, он создает в помещениях благоприятный микроклимат. В отличие от обычных пылесосов, оснащаемых фильтр-мешками, в аппарате DS 6 Plus используется водяной фильтр. Внутри него образуется движущийся с высокой скоростью водяной вихрь, отделяющий и связывающий частицы грязи, содержащиеся в засасываемом воздухе. В результате из пылесоса выходит чистый воздух, что обеспечивает создание в доме свежей, здоровой атмосферы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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