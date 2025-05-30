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Пылесос PHILIPS FC9734/01 купить с доставкой в Москве
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Пылесос PHILIPS FC9734/01

28 Отзывы
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Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 1
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 2
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 3
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 4
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 5
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 6
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 7
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 8
Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 1
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 2
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 3
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 4
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 5
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 6
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 7
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 8
  • Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656379
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
6

Описание товара Пылесос PHILIPS FC9734/01

Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке

Отзывы о товаре Пылесос PHILIPS FC9734/01

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный пылесос,столько мусора собирает,очень мощный,качественный,однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали в подарок. Вроде бы подарком довольны!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Раиса М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный!Доставили на второй день. Упакован добросовестно.Каждая часть в отдельной упаковке и корпус тоже . Это уже второй. Взяли для другой квартиры. Первый служит без нареканий более 5лет. Мощный- ковер поднимает)) Длинный шнур.Удобные насадки, особенно диамандфлекс, двигается под разным углом. Насадка щётка не съемная, Насадки для щелей и мебели удобно хранить в корпусе пылесоса. Стильный, лёгкий в очистке. Самый лучший из всех тех которыми я пользовалась в своей жизни. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосит как не в себя рекомендую 100% жена не могла пропылесосить как он прилип ковру
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный. Все насадки рабочие. Настоящий помощник в доме!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал пылесос по подборкам в интернете.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
нет управления на рукоятки шланга
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная модель во всех отношениях.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос соответствует цене. Качественное изделие!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Арина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос классный. Мощный, пыль собирает отлично. Красивый. Рекомендую не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер, мощный удобный , со своей задачей справляется на 5
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучший пылесос, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный, удобный в обслуживании ( очень просто удалить мусор из контейнера) Смотрится вообще отлично)) Удобное хранение маленьких насадок
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Alexey

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мощность всасывания, прям то, что искал. Из минусов, пока не не понял как можно аккуратно доставать контейнер, чтобы не разбрасывать скопившуюся пыль.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Камиль А.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лира М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, мощность хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо всасывает.удобно пылесосить.хорошие насадки.только насадкой для пола - ковры пылесосить нельзя, хотя очень удобно.начинают вылезать щетинки, так, что насадки для того чтобы пропылесосить ковер, надо менять насадки.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пока не знаю, радует, что до меня не было вскрыто, и видно, что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Гюрси П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный , очень понравился , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос , он не сосет он засасывает в свои недра все!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, мощный, удобный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Кузьменко Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, очень мощный пылесос. Купила себе и маме. Пока претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Георгий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос класс, покупаю второй, первый до сих пор работает, стерлась только щетка и перестал сматываться провод. Решил купить новый пока была скидка. отнесу в гараж убираться в машине и гараже. и до этого две предыдущие мешковые модели тоже работают убираюсь в офисе и в складе.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! большая мощность, много насадок
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и действительно мощный пылесос, есть с чем сравнить. Единственное что не понравилось, так это не снимаемая щётка на самой ручке, плохо фиксируется и в дальнейшем мешает пользоваться. Очень продумано и понравилось насадки на задней крышке пылесоса. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос. один дома, второй на работе в офисе
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер,мощь впечатляет,очистка легкая
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление о пылесосе хорошее. убирает чисто. удобные щетки. мощности даже много в основном пылесосим на третьем режиме. собирает гораздо больше мелкой пыли чем прошлый пылесос. Возможно стоило бы купить Филипс менее мощный и немного сэкономить.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Пылесосы
Описание
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive+, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
офигенный пылесос,столько мусора собирает,очень мощный,качественный,однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
покупали в подарок. Вроде бы подарком довольны!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Раиса М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос отличный!Доставили на второй день. Упакован добросовестно.Каждая часть в отдельной упаковке и корпус тоже . Это уже второй. Взяли для другой квартиры. Первый служит без нареканий более 5лет. Мощный- ковер поднимает)) Длинный шнур.Удобные насадки, особенно диамандфлекс, двигается под разным углом. Насадка щётка не съемная, Насадки для щелей и мебели удобно хранить в корпусе пылесоса. Стильный, лёгкий в очистке. Самый лучший из всех тех которыми я пользовалась в своей жизни. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесосит как не в себя рекомендую 100% жена не могла пропылесосить как он прилип ковру
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Елена Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный. Все насадки рабочие. Настоящий помощник в доме!!!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Артём А.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал пылесос по подборкам в интернете.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
нет управления на рукоятки шланга
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
Отличная модель во всех отношениях.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Наталия Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос соответствует цене. Качественное изделие!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Арина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос классный. Мощный, пыль собирает отлично. Красивый. Рекомендую не пожалеете.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Надежда П.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер, мощный удобный , со своей задачей справляется на 5
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Это лучший пылесос, однозначно рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Андрей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный пылесос. Мощный, удобный в обслуживании ( очень просто удалить мусор из контейнера) Смотрится вообще отлично)) Удобное хранение маленьких насадок
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Alexey

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мощность всасывания, прям то, что искал. Из минусов, пока не не понял как можно аккуратно доставать контейнер, чтобы не разбрасывать скопившуюся пыль.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Камиль А.

Достоинства:


Комментарий:
все соответствует описанию, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Лира М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, мощность хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Андрей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
хорошо всасывает.удобно пылесосить.хорошие насадки.только насадкой для пола - ковры пылесосить нельзя, хотя очень удобно.начинают вылезать щетинки, так, что насадки для того чтобы пропылесосить ковер, надо менять насадки.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
пока не знаю, радует, что до меня не было вскрыто, и видно, что оригинал
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Гюрси П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный , очень понравился , рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос , он не сосет он засасывает в свои недра все!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос, мощный, удобный
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Кузьменко Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, очень мощный пылесос. Купила себе и маме. Пока претензий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Георгий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос класс, покупаю второй, первый до сих пор работает, стерлась только щетка и перестал сматываться провод. Решил купить новый пока была скидка. отнесу в гараж убираться в машине и гараже. и до этого две предыдущие мешковые модели тоже работают убираюсь в офисе и в складе.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный пылесос! большая мощность, много насадок
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший и действительно мощный пылесос, есть с чем сравнить. Единственное что не понравилось, так это не снимаемая щётка на самой ручке, плохо фиксируется и в дальнейшем мешает пользоваться. Очень продумано и понравилось насадки на задней крышке пылесоса. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший пылесос. один дома, второй на работе в офисе
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Пылесос супер,мощь впечатляет,очистка легкая
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
впечатление о пылесосе хорошее. убирает чисто. удобные щетки. мощности даже много в основном пылесосим на третьем режиме. собирает гораздо больше мелкой пыли чем прошлый пылесос. Возможно стоило бы купить Филипс менее мощный и немного сэкономить.


Пылесос PHILIPS FC9734/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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