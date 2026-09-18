Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Уровень шума, дБ
85
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287553
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
ножной переключатель вкл./выкл., автосматывание шнура, резервуар для моющего средства 5 л
Серия
Serie | 4
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки
Потребляемая мощность, Вт
2100
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
5.9
Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch c набором аксессуаров ProAnimal. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен турбощеткой и матрасной насадкой для более эффективной уборки.
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Теги товара: с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
ножной переключатель вкл./выкл., автосматывание шнура, резервуар для моющего средства 5 л
Серия
Serie | 4
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки
Потребляемая мощность, Вт
2100
Развернуть
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch c набором аксессуаров ProAnimal. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен турбощеткой и матрасной насадкой для более эффективной уборки.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Теги товара: с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные, для сухой уборки, с контейнером, без мешка
Теги товара: с регулировкой мощности
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