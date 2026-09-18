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Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal купить с доставкой в Москве
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Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal

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Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 1
Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 2
Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 3
Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Уровень шума, дБ
85
  • Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 1
  • Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 2
  • Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 3
  • Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287553
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
ножной переключатель вкл./выкл., автосматывание шнура, резервуар для моющего средства 5 л
Серия
Serie | 4
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки
Потребляемая мощность, Вт
2100
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х44х40
Вес, кг.
5.9

Описание товара Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal

Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch c набором аксессуаров ProAnimal. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен турбощеткой и матрасной насадкой для более эффективной уборки.

Отзывы о товаре Моющий пылесос Bosch BWD421PET Serie 4 ProAnimal




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
черный
Прочее
ножной переключатель вкл./выкл., автосматывание шнура, резервуар для моющего средства 5 л
Серия
Serie | 4
Комплектация
маленькая моющая насадка, моющая насадка, двухрежимная насадка для пола, насадка для очистки матрасов, щетка для мебели, щелевая насадка, турбощетка, документация
Труба всасывания
телескопическая
Емкость пылесборника
5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
85
Функции и особенности
Фильтр тонкой очистки
Потребляемая мощность, Вт
2100
Развернуть
Длина сетевого шнура
9
Страна производитель
Китай
Описание
Первый моющий пылесос 3в1 с мощностью 2100 Вт от Bosch c набором аксессуаров ProAnimal. Моет ковры, собирает жидкости, убирает на любых поверхностях. Оснащен турбощеткой и матрасной насадкой для более эффективной уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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