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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 287313
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Описание товара Пылесос Thomas DryBox Amfibia Family
Уникальный дизайн и прекрасные технические характеристики объединены в модели моющего пылесоса THOMAS DryBOX Amfibia Family. Данное устройство отлично справляется как с влажной, так и с сухой уборкой помещения. В комплектацию входят контейнер 1,8 литра с аквафильтром, способным растворять частички пыли и различные аллергены. Кроме того, имеется пылесборник на 2,1 литра с фильтром HEPA 13 класса, где собирается весь мусор. Благодаря хорошей мощности (1700 Вт) обеспечивается отличная сила всасывания, что гарантирует высокое качество уборки. Моющий пылесос THOMAS DryBOX Amfibia Family оснащен телескопической трубкой с возможностью регулирования длины для уборки труднодоступных мест. Отличный радиус шнура длиной 11 метров позволяет свободно перемещаться.
Уникальный дизайн и прекрасные технические характеристики объединены в модели моющего пылесоса THOMAS DryBOX Amfibia Family. Данное устройство отлично справляется как с влажной, так и с сухой уборкой помещения. В комплектацию входят контейнер 1,8 литра с аквафильтром, способным растворять частички пыли и различные аллергены. Кроме того, имеется пылесборник на 2,1 литра с фильтром HEPA 13 класса, где собирается весь мусор. Благодаря хорошей мощности (1700 Вт) обеспечивается отличная сила всасывания, что гарантирует высокое качество уборки. Моющий пылесос THOMAS DryBOX Amfibia Family оснащен телескопической трубкой с возможностью регулирования длины для уборки труднодоступных мест. Отличный радиус шнура длиной 11 метров позволяет свободно перемещаться.
Достоинства:
Красивый дизайн, прост в управлении, отлично очищает линолеум, ковры и т.д.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупкой очень довольна, рекомендую этот пылесос.
Пылесос Thomas DryBox Amfibia Family - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос Thomas DryBox Amfibia Family
Достоинства:
Красивый дизайн, прост в управлении, отлично очищает линолеум, ковры и т.д.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Покупкой очень довольна, рекомендую этот пылесос.