Пылесос Thomas Allergy & Family
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199613
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х49х40
Вес, кг.
15
Описание товара Пылесос Thomas Allergy & Family
Если вы озадачены поиском не только мощного, но и надежного устройства, то пылесос Thomas Allergy &amp;amp; Family – это именно то, что вам нужно. Представленная модель спроектирована инженерами компании Thomas с учетом потребительских запросов. Именно поэтому пылесос получилось сделать настолько эргономичным, чтобы его было удобно использовать абсолютно всем. Модель оборудована большими задними колесами и маленькими передними.
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Если вы озадачены поиском не только мощного, но и надежного устройства, то пылесос Thomas Allergy &amp;amp; Family – это именно то, что вам нужно. Представленная модель спроектирована инженерами компании Thomas с учетом потребительских запросов. Именно поэтому пылесос получилось сделать настолько эргономичным, чтобы его было удобно использовать абсолютно всем. Модель оборудована большими задними колесами и маленькими передними.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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