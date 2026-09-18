Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 199614
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х42х40
Вес, кг.
7
Описание товара Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure
Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure создан для быстрой и качественной уборки. Он улавливает 99.9% микроскопической пыли, тем самым позволяя аллергикам не беспокоиться о бактериях. Прочный корпус надежно защищен от царапин благодаря специальному покрытию. На корпусе находится электронный регулятор силы всасывания, а также кнопка автосматывания сетевого шнура. Комплект насадок позволяет без проблем очистить мебель, матрасы, ровные поверхности и ковры. Шланг легко вращается на 360 градусов и не пережимается.
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Пылесос Thomas Perfect Air Allergy Pure создан для быстрой и качественной уборки. Он улавливает 99.9% микроскопической пыли, тем самым позволяя аллергикам не беспокоиться о бактериях. Прочный корпус надежно защищен от царапин благодаря специальному покрытию. На корпусе находится электронный регулятор силы всасывания, а также кнопка автосматывания сетевого шнура. Комплект насадок позволяет без проблем очистить мебель, матрасы, ровные поверхности и ковры. Шланг легко вращается на 360 градусов и не пережимается.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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