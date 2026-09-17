Описание товара Пылесос Thomas AQUA-BOX Compact

THOMAS Aqua-Box Compact — пылесос, который очищает воздух

Aqua-Box Compact – это высококачественный пылесос с уникальным водяным фильтром, который производится в Германии.

Во время уборки Aqua-Box Compact не только пылесосит, но и очищает и освежает воздух в помещении благодаря запатентованному водяному фильтру AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet. Воздух, который поступает в пылесос, проходит через водяную стену и промывается, пыль намокает, опускается на дно аквабокса и не попадает обратно в помещение. Этот пылесос удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы – и в результате из него выходит только чистый, свежий воздух. Aqua-Box Compact сертифицирован на класс приборов для аллергиков.

Кроме того, Aqua-Box Compact имеет еще одну функцию – сбор жидкостей. Пылесос поможет, если что-то разлилось, и даже в экстренной ситуации, если в квартире случился потоп – он за считанные минуты соберет большой объем воды.

Aqua-Box Compact укомплектован качественными насадками из надежного прочного пластика. В комплектацию входит переключаемая насадка для твердых и ковровых напольных покрытий, щелевая насадка для труднодоступных мест, а также щетка-кисточка для деликатных поверхностей.

Aqua-Box Compact – это легкий, компактный пылесос, в стильном корпусе которого помещается система водяной фильтрации. Aqua-Box Compact легко передвигается благодаря роликам повышенной проходимости. Конструкция пылесоса продумана таким образом, что использовать и мыть его очень легко.

THOMAS Aqua-Box Compact – это хорошее решение для людей, страдающих аллергией, семей с маленькими детьми и не только. С этим пылесосом вы сможете наслаждаться чистотой и свежим воздухом дома.

Насадки в комплекте: