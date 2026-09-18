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Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит купить с доставкой в Москве
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Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит

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Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 1
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 2
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 3
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 4
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 5
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 6
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 7
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 8
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 9
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 10
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 11
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 12
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 13
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 14
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 15
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 16
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 17
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 18
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 19
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 20
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 21
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 22
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 23
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 24
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 25
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 26
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 27
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 28
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 29
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 30
Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Уровень шума, дБ
81
Мощность всасывания, Вт
320
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 1
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 2
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 3
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 4
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 5
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 6
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 7
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 8
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 9
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 10
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 11
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 12
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 13
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 14
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 15
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 16
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 17
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 18
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 19
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 20
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 21
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 22
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 23
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 24
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 25
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 26
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 27
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 28
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 29
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 30
  • Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220996
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Характеристики

Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
49х32х31
Вес, кг.
9.1

Описание товара Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит

Пылесос Thomas в стильном черно-бежевом исполнении сочетает в себе мощь и практичность. С впечатляющей силой всасывания 320 Вт и возможностью регуляции мощности прямо на корпусе он легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой. Экономит силы — телескопическая труба удобно подстраивается под нужный рост и задачу, а шестиметровый сетевой шнур даёт свободу передвижения по комнате. Вес в 8 кг обеспечивает устойчивость и надёжность конструкции. Модель произведена в Германии и станет отличным помощником для ухода за домом, где важны чистота и комфорт.

Отзывы о товаре Пылесос моющий Thomas Mokko XT Aqua-Box 1600Вт графит




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Характеристики
Бренд
Thomas
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая, влажная
Комплектация
пылесос; моющее средство; руководство по эксплуатации; щелевая насадка; насадка для пола и ковров; насадка для мягкой мебели; насадка-распылитель для ковров
Цвет
серый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
81
Функции и особенности
всасывание жидкостей
Потребляемая мощность, Вт
1600
Мощность всасывания, Вт
320
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Германия
Описание
Пылесос Thomas в стильном черно-бежевом исполнении сочетает в себе мощь и практичность. С впечатляющей силой всасывания 320 Вт и возможностью регуляции мощности прямо на корпусе он легко справляется и с сухой, и с влажной уборкой. Экономит силы — телескопическая труба удобно подстраивается под нужный рост и задачу, а шестиметровый сетевой шнур даёт свободу передвижения по комнате. Вес в 8 кг обеспечивает устойчивость и надёжность конструкции. Модель произведена в Германии и станет отличным помощником для ухода за домом, где важны чистота и комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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