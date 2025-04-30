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Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) купить с доставкой в Москве
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Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)

7 Отзывы
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Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 1
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 2
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 3
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 4
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 5
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 6
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос. адаптер питания, документация, кабель для зарядки, насадки, насадки
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.1 л
Уровень шума, дБ
65
Мощность всасывания, Вт
183
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 1
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 2
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 3
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 4
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 5
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 6
  • Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534612
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Пылесосы
Прочее
скорость мотора - 88000 об/мин
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос. адаптер питания, документация, кабель для зарядки, насадки, насадки
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.1 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
65
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
183
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х10
Вес, г.
850

Описание товара Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)

Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – компактный и производительный помощник в уборке определенных зон. Бесщеточный двигатель отличается высокой мощностью и надежностью. Мощность всасывания на уровне значения 13000 Па гарантирует качественные результаты очистки поверхностей от пыли и мусора. Пылесборник емкостью 0.1 л легко снимается нажатием кнопки для быстрой очистки. Из других особенностей отмечаются фильтр тонкой очистки воздуха и наличие 2 режимов работы. В комплекте поставляются 2 сменные насадки: щелевая и для мебели. Встроенный аккумулятор гарантирует в пределах 30 минут автономной работы Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. Зарядное устройство входит в комплект и позволяет восстанавливать энергоресурс за короткое время.

Отзывы о товаре Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU)

Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Классный компактный пылесос.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер удобная вещь для быстрой уборки поверхностей. Приятно пользоваться, удобно обслуживать. Использую для уборки в автомобиле.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн хорош, удобно пользоваться. Из минусов короткое время работы и долго заряжать
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
маленький но мощный. со своей задачей справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, подходит для маленьких уборок. В целом, для поддержания чистоты сойдет. Но не ждите от него чудес в плане времени работы и мощности всасывания.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький и функциональный. Классно, что фильтр удобно достаётся, его можно промыть, просушить и снова пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ручной пылесос! Все качественно и приятно как все приборы этого производителя



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Пылесосы
Прочее
скорость мотора - 88000 об/мин
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос. адаптер питания, документация, кабель для зарядки, насадки, насадки
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.1 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
65
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
183
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini – компактный и производительный помощник в уборке определенных зон. Бесщеточный двигатель отличается высокой мощностью и надежностью. Мощность всасывания на уровне значения 13000 Па гарантирует качественные результаты очистки поверхностей от пыли и мусора. Пылесборник емкостью 0.1 л легко снимается нажатием кнопки для быстрой очистки. Из других особенностей отмечаются фильтр тонкой очистки воздуха и наличие 2 режимов работы. В комплекте поставляются 2 сменные насадки: щелевая и для мебели. Встроенный аккумулятор гарантирует в пределах 30 минут автономной работы Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini. Зарядное устройство входит в комплект и позволяет восстанавливать энергоресурс за короткое время.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Классный компактный пылесос.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий А.

Достоинства:


Комментарий:
Просто супер удобная вещь для быстрой уборки поверхностей. Приятно пользоваться, удобно обслуживать. Использую для уборки в автомобиле.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн хорош, удобно пользоваться. Из минусов короткое время работы и долго заряжать
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Юлия А.

Достоинства:


Комментарий:
маленький но мощный. со своей задачей справляется на ура.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший пылесос, подходит для маленьких уборок. В целом, для поддержания чистоты сойдет. Но не ждите от него чудес в плане времени работы и мощности всасывания.
Источник: Яндекс Маркет
16.03.2025
Анна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Маленький и функциональный. Классно, что фильтр удобно достаётся, его можно промыть, просушить и снова пользоваться.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ручной пылесос! Все качественно и приятно как все приборы этого производителя


Пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner mini (BHR5156EU) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5410 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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