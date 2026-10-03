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Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый

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Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 1
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 2
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 3
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 4
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 5
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 6
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 7
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 8
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 9
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 10
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 11
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
410
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 9
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 10
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 11
  • Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
5 050 руб.  9 360 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193350
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый
5 050 руб. -46%
9 360 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
индикатор заполнения пылесборника
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
410
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х34х31
Вес, кг.
6.6

Описание товара Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый

Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
индикатор заполнения пылесборника
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
410
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - по цене 5050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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