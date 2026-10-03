Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Мощность всасывания, Вт
410
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%5 050 руб. 9 360 руб.
В наличии
Код товара: 193350
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Загружаем...
5 050 руб. -46%
9 360 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
индикатор заполнения пылесборника
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
410
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х34х31
Вес, кг.
6.6
Описание товара Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый
Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Пылесосы
Дополнительный цвет
серый
Прочее
индикатор заполнения пылесборника
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, комплкт насадок, фильтр, инструкция, упаковка
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника
2.4 л
Уровень шума, дБ
84
Потребляемая мощность, Вт
1800
Мощность всасывания, Вт
410
Развернуть
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Машинки для удаления катышков, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Теги товара: мощные, для сухой уборки
Купить Пылесос Samsung VCC5241S3K/XEV 1800 Вт, черный/белый - по цене 5050 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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