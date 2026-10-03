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Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV купить с доставкой в Москве
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Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV

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Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 1
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 2
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 3
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 4
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 5
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 6
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 7
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 8
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 1
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 2
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 3
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 4
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 5
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 6
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 7
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 8
  • Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 193351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV
5 600 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х31х28
Вес, кг.
6.4

Описание товара Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV

Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.

Отзывы о товаре Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Максимальная мощность 1 800Вт и мощность всасывания 410Вт обеспечивают идеальную уборку и гигиеническую чистоту вашего дома. Несмотря на высокую производительность, пылесосы SC52 серии компактные и легкие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Пылесос Samsung VCC5251V3R/XEV - по цене 5600 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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