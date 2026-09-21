Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Мощность всасывания, Вт
9000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704081
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
9000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х22х19
Вес, кг.
3.02
Описание товара Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый
Пылесос VITEK в элегантном черном корпусе — настоящий помощник для быстрой и эффективной сухой уборки. Мощность всасывания 9000 Вт гарантирует отличные результаты даже при большой загрязненности. Легкий вес 3,02 кг позволяет без труда переносить пылесос по дому, а цельная труба всасывания делает процесс уборки удобным и надежным. Контейнер для сбора пыли легко освобождается — забудьте о хлопотах с заменой мешков. Регулятор мощности на корпусе помогает настроить работу пылесоса именно под ваши задачи.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка
Цвет
черный
Труба всасывания
цельная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.4 л
Регулятор мощности
на корпусе
Потребляемая мощность, Вт
120
Мощность всасывания, Вт
9000
Страна производитель
Китай
Пылесос VITEK в элегантном черном корпусе — настоящий помощник для быстрой и эффективной сухой уборки. Мощность всасывания 9000 Вт гарантирует отличные результаты даже при большой загрязненности. Легкий вес 3,02 кг позволяет без труда переносить пылесос по дому, а цельная труба всасывания делает процесс уборки удобным и надежным. Контейнер для сбора пыли легко освобождается — забудьте о хлопотах с заменой мешков. Регулятор мощности на корпусе помогает настроить работу пылесоса именно под ваши задачи.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Пылесос Vitek Midnight VT-1832 120Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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